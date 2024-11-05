Следователи ХМАО раскрыли убийство жителя Тюмени, труп которого засыпали цементом на пустыре

В Нефтеюганске (ХМАО) следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство жителя Тюмени. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщил, что подозревается 36-летний знакомый погибшего, который, предположительно, задушил мужчину, завернул его в палас и засыпал цементной смесью на пустыре в Нефтеюганске.
«По данным следствия, обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью. По данным следствия, преступление было совершено на глазах двух очевидцев, которых обвиняемый в течение года запугивал и угрожал, чтобы они не сообщали в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Следственного комитета по ХМАО.
В настоящее время подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Расследование дела продолжается: проводятся дополнительные мероприятия для закрепления собранных доказательств и выяснения всех обстоятельств преступления.
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