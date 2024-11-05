Следователи ХМАО раскрыли убийство жителя Тюмени, труп которого засыпали цементом на пустыре

Следователи ХМАО раскрыли убийство тюменца, найденного в паласе на пустыре
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи ХМАО раскрыли убийство жителя Тюмени, тело которого засыпали цементом на пустыре
Следователи ХМАО раскрыли убийство жителя Тюмени, тело которого засыпали цементом на пустыре Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство жителя Тюмени. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщил, что подозревается 36-летний знакомый погибшего, который, предположительно, задушил мужчину, завернул его в палас и засыпал цементной смесью на пустыре в Нефтеюганске.

«По данным следствия, обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью. По данным следствия, преступление было совершено на глазах двух очевидцев, которых обвиняемый в течение года запугивал и угрожал, чтобы они не сообщали в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Следственного комитета по ХМАО.

В настоящее время подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Расследование дела продолжается: проводятся дополнительные мероприятия для закрепления собранных доказательств и выяснения всех обстоятельств преступления.

 Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска Александра Катин убил свою любовницу около дома. Его приговорили к 13 годам колонии.

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В Нефтеюганске (ХМАО) следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство жителя Тюмени. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщил, что подозревается 36-летний знакомый погибшего, который, предположительно, задушил мужчину, завернул его в палас и засыпал цементной смесью на пустыре в Нефтеюганске. «По данным следствия, обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью. По данным следствия, преступление было совершено на глазах двух очевидцев, которых обвиняемый в течение года запугивал и угрожал, чтобы они не сообщали в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Следственного комитета по ХМАО. В настоящее время подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Расследование дела продолжается: проводятся дополнительные мероприятия для закрепления собранных доказательств и выяснения всех обстоятельств преступления.  Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска Александра Катин убил свою любовницу около дома. Его приговорили к 13 годам колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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