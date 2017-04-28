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Выплаты по ОСАГО отменили 8. Холманских отговаривает Ройзмана идти в губернаторы 14:34 28 апреля 2017 2 Кремль подсказал губернаторам Урала, как отдыхать в ближайший уикенд Москва дала задание на «новую искренность». «URA.RU» проверяет, кто как понял вводные Сергей Демин © Служба новостей «URA.Ru» Администрация президента порекомендовала губернаторам не закрываться в кабинетах и чаще устраивать события без галстуков Как это восприняли в регионах? Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Российские губернаторы получили новое задание от федеральных властей. По данным «URA.RU», для поддержки режима спокойствия на территориях главам регионов рекомендовано участвовать в массовых позитивных акциях, проводить неформальные мероприятия. Это должно сформировать образ «новой искренности власти», на которую есть запрос у россиян. Предстоящий длинный уикенд — первый для губернаторов экзамен на усвоение материала. «Россияне хотят видеть во власти не должности, а людей», — утверждает знакомый политолог, консультирующий нескольких губернаторов. Его слова подтверждают и профильные вице-губернаторы разных территорий. Это настроение отметили и в администрации президента. На уходящей неделе АП организовала встречу с вице-губернаторами предвыборных и промышленных территорий. На ней были оглашены результаты глубинных социологических опросов и представлен концепт с условным названием «Новая искренность губернаторов». Источник агентства подчеркивает: нет речи о кампании — это набор рекомендаций. Речь идет о большей активности власти, об отказе региональных руководителей от закрытости в кабинетах. Первый эксперимент в этом поле прошел 8 марта, когда губернаторам рекомендовали поддержать почин президента России Владимира Путина и поздравить женщин стихами. Из 85 губернаторов с задачей справились два десятка, девять роликов были показаны в федеральном телеэфире. В процентном соотношении количество невелико, но это был эксперимент, знает знакомый вице-губернатор. В целом почин посчитали успешным. Кремль рекомендовал губернаторам как можно больше участвовать в массовых мероприятиях Фото: Илья Московец © URA.RU Как будут реализованы новые рекомендации, станет понятно меньше чем через сутки. В этом году длинные выходные первомайских праздников включают в себя и традиционную демонстрацию профсоюзов, и субботник, который впервые проходит по всей стране практически синхронно — 29 апреля. Кроме того, в 19 регионах пройдут особые мероприятия, на которых будут приводить в порядок воинские захоронения — накануне Дня Победы. В них примут участие четыре губернатора — Павел Коньков (Ивановская область), Николай Любимов (Рязанская область), Андрей Никитин (Новгородская область) и Игорь Васильев (Кировская область), а также два временно исполняющих обязанности глав регионов: Артур Парфенчиков (республика Карелия) и Антон Алиханов (Калининградская область). На Большом Урале большинство губернаторов приняли решение участвовать в субботниках. Их пропустят только Дмитрий Кобылкин (Ямал), Борис Дубровский (Челябинская область) и Максим Решетников (Пермский край). Евгений Куйвашев (Свердловская область) во время своего первого предвыборного тура посетит Качканар, где высадит кедры, а Алексей Кокорин (Курганская область) высадит деревья у Ледового дворца в Кургане. Наталья Комарова (Югра) проведет субботник в самом населенном городе своего округа — Сургуте. Владимир Якушев (Тюменская область) поздравление с 8 Марта в стихах не записывал, но его субботник претендует на статус самого главного в УрФО, а может, и во всей провинциальной России. Через свой блог он уже пригласил земляков прибрать улицы (сам он ежегодно участвует в субботниках не в центральных парках города), а, чтобы призыв был услышан максимальным количеством тюменцев, программа субботника превращена в увлекательный квест с ощутимыми призами. Также в город привезут экс-участницу группы «Блестящие» Анну Семенович. Ее будут возить на специальном «Экомобиле» по городу и делать остановки на тех площадках, где будет работать больше всего участников субботника. У них и будет возможность получить автограф и сфотографироваться со звездой. С Первомаем ситуация сложнее: праздник политизирован и администрация президента оставила участие губернаторов в митингах на их усмотрение. «У профсоюзов будут жесткие лозунги, — знает один из вице-губернаторов. — Как их совместить с колоннами „Единой России“, непонятно. Очень тонкая грань, и у нас решение об участии финально не принято». К тому же есть опасность захвата профсоюзных митингов оппозиционерами, как системными (КПРФ обкатала эту технологию в Перми и Ноябрьске), так и несистемными (сторонниками юриста Алексея Навального и т. п.). Евгений Куйвашев совместит участие в субботнике с рабочей поездкой в рамках предвыборного тура Фото: Александр Мамаев © URA.RU Евгений Куйвашев принял решение пройти по Екатеринбургу в колонне демонстрантов, Максим Решетников сделает то же самое в Перми. Алексей Кокорин планирует выступить на митинге, но лишь чтобы поздравить горожан. Если Наталья Комарова после субботника останется в Сургуте, то вместе с участниками праздничного шествия она пройдет от улицы Энтузиастов до проспекта Ленина, составив компанию руководителям стратегических предприятий России, располагающихся в городе — это «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпромпереработка». В официальном выступлении Комарова поздравит югорчан с праздником весны и труда. Тематика поздравительной речи будет носить патриотический характер. Есть и второй вариант сценария, по которому губернатор встретит 1 Мая в Ханты-Мансийске. Распорядок событий аналогичный — участие в праздничных мероприятиях, торжественная речь. Борис Дубровский и Дмитрий Кобылкин пропустят Первомай так же, как и субботники. Владимир Якушев пока не определился со своими планами на 1 мая. «URA.RU» обязательно сообщит, как земляки отреагируют на «новую искренность» своих губернаторов. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...