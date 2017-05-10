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10 мая 2017
Главные новости 
19:47  10 мая 2017 0

Жители уральских городов на один день откажутся от автомобилей

Велопробег Дни Европы. Екатеринбург, велосипеды
В 2016 году Екатеринбург вошел в число лидеров по количеству участниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В российских городах 19 мая пройдет акция «На работу на велосипеде», целью которой станет популяризация альтернативного транспорта и здорового образа жизни. Мероприятие пройдет при поддержке Минтраспорта РФ.

«Цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе», — сообщают организаторы мероприятия.

На официальном сайте акции проходит дружеский конкурс между городами по количеству зарегистрированных участников. В данный момент в тройке лидеров Москва (188), Калиниград (120) и Санкт-Петербург (113). Нижний Тагил и Екатеринбург расположились на 10 и 13 местах соответственно.

Согласно данным акции 2016 года, Екатеринбург занял третье место по количеству участников, Челябинск расположился на 12 месте, Тюмень на 13 месте, Пермь на 16, а Курган на 23.

Сергей Макеев
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