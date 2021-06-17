Обнаженная Клава Кока показала кадры со съемки для Playboy. Видео

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Фото певицы будет на обложке журнала Playboy Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала в соцсетях видео со съемки для мужского журнала Playboy. Обнаженное фото певицы будет размещено на обложке.

«Обложка Playboy 22 июня. Are you ready? („Вы готовы?“ — прим. URA.RU)», — написала Клава Кока к Instagram. Некоторые поклонники в комментариях восхитились съемкой и фигурой певицы, а также назвали ее красавицей. «Наконец-то дождались», «просто бомба», — написали они. Другие раскритиковали откровенное видео и заявили, что «это слишком», потому что в соцсетях сидят дети. «Талант уже не катит! Надо голыми», «А какой смысл из этого? Для чего все это я не пойму?», — написали подписчики.

Ранее Клава Кока рассказала о съемке для журнала Playboy в шоу «Вечерний Ургант». Исполнительница отметила, что для нее это новый опыт. Певица решилась на фотосессию в честь своего 25-го дня рождения, которое будет 23 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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