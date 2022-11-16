В Челябинск приедет полпред Якушев

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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, якушев владимир
Якушев проведет в Челябинске совещание по вопросам работы предприятий ОПК Фото:

В Челябинск с рабочим визитом 16 ноября прибудет полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства.

«Полпред сегодня действительно работает в Челябинске. Посетит одно из предприятий, где проведет совещание. А также представит нового главного федерального инспектора», — сообщили URA.RU в полпредстве.

По данным URA.RU, Якушев посетит завод «Электромашина». Совещание будет посвящено вопросом развития оборонно-промышленного комплекса.

Перед отъездом в Челябинск Якушев работает на форуме «Города России». Форум проходил 16 ноября в Екатеринбурге.

Дениса Чернятьева утвердили на пост главного федерального инспектора региона в начале ноября. 7 ноября он уже приступил к исполнению своих обязанностей. На личной встрече с губернатором Алексеем Текслером Чернятьев заявил, что использует свой опыт на благо региона.

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В Челябинск с рабочим визитом 16 ноября прибудет полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Полпред сегодня действительно работает в Челябинске. Посетит одно из предприятий, где проведет совещание. А также представит нового главного федерального инспектора», — сообщили URA.RU в полпредстве. По данным URA.RU, Якушев посетит завод «Электромашина». Совещание будет посвящено вопросом развития оборонно-промышленного комплекса. Перед отъездом в Челябинск Якушев работает на форуме «Города России». Форум проходил 16 ноября в Екатеринбурге. Дениса Чернятьева утвердили на пост главного федерального инспектора региона в начале ноября. 7 ноября он уже приступил к исполнению своих обязанностей. На личной встрече с губернатором Алексеем Текслером Чернятьев заявил, что использует свой опыт на благо региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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