В Челябинск приедет полпред Якушев 16 ноября 2022 в 09:49 Размер текста - 17 + Якушев проведет в Челябинске совещание по вопросам работы предприятий ОПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск с рабочим визитом 16 ноября прибудет полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Полпред сегодня действительно работает в Челябинске. Посетит одно из предприятий, где проведет совещание. А также представит нового главного федерального инспектора», — сообщили URA.RU в полпредстве. По данным URA.RU, Якушев посетит завод «Электромашина». Совещание будет посвящено вопросом развития оборонно-промышленного комплекса. Перед отъездом в Челябинск Якушев работает на форуме «Города России». Форум проходил 16 ноября в Екатеринбурге. Дениса Чернятьева утвердили на пост главного федерального инспектора региона в начале ноября. 7 ноября он уже приступил к исполнению своих обязанностей. На личной встрече с губернатором Алексеем Текслером Чернятьев заявил, что использует свой опыт на благо региона. В Челябинск с рабочим визитом 16 ноября прибудет полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Полпред сегодня действительно работает в Челябинске. Посетит одно из предприятий, где проведет совещание. А также представит нового главного федерального инспектора», — сообщили URA.RU в полпредстве. По данным URA.RU, Якушев посетит завод «Электромашина». Совещание будет посвящено вопросом развития оборонно-промышленного комплекса. Перед отъездом в Челябинск Якушев работает на форуме «Города России». Форум проходил 16 ноября в Екатеринбурге. Дениса Чернятьева утвердили на пост главного федерального инспектора региона в начале ноября. 7 ноября он уже приступил к исполнению своих обязанностей. На личной встрече с губернатором Алексеем Текслером Чернятьев заявил, что использует свой опыт на благо региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям