Кандидат в губернаторы Тюменской области вынужден ввозить листовки на Ямал через Коми

17 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

КПРФ пришлось ввозить листовки в Салехард через Воркуту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко вынужден ввозить агитационные материалы на Ямал через Коми и тратить бешеные деньги на логистику. Он рассказал журналисту URA.RU, что доставка листовок в Салехард обошлась ему в пять раз дороже, чем изготовление их в типографии, а самым дешевым вариантом оказалась их перевозка через Воркуту. «Проще и дешевле всего коммунистам доставить листовки для Салехарда оказалось через Воркуту. При этом, стоимость типографских услуг примерно в пять раз ниже, чем логистика», — поделился Левченко. По словам кандидата, с ХМАО таких проблем нет — штаб уже готовит массовую расклейку агитматериалов перед его визитом в Ханты-Мансийск и Сургут, где развесить все листовки коммунисты планируют за сутки. Левченко планирует приехать в столицу Югры 17 августа, а визит в крупные города округа готовится в 20-х числах месяца. Ранее URA.RU писало, что оппозиционный блогер-коммунист Николай Бондаренко не поедет в совместный тур с Левченко по ХМАО и ЯНАО. Обком КПРФ ведет переговоры с ним о визите на 5 сентября — эта дата оказалась единственной, когда скандальный блогер, ангажированный коммунистами Хакасии, может приехать в Тюмень.

Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко вынужден ввозить агитационные материалы на Ямал через Коми и тратить бешеные деньги на логистику. Он рассказал журналисту URA.RU, что доставка листовок в Салехард обошлась ему в пять раз дороже, чем изготовление их в типографии, а самым дешевым вариантом оказалась их перевозка через Воркуту. «Проще и дешевле всего коммунистам доставить листовки для Салехарда оказалось через Воркуту. При этом, стоимость типографских услуг примерно в пять раз ниже, чем логистика», — поделился Левченко. По словам кандидата, с ХМАО таких проблем нет — штаб уже готовит массовую расклейку агитматериалов перед его визитом в Ханты-Мансийск и Сургут, где развесить все листовки коммунисты планируют за сутки. Левченко планирует приехать в столицу Югры 17 августа, а визит в крупные города округа готовится в 20-х числах месяца. Ранее URA.RU писало, что оппозиционный блогер-коммунист Николай Бондаренко не поедет в совместный тур с Левченко по ХМАО и ЯНАО. Обком КПРФ ведет переговоры с ним о визите на 5 сентября — эта дата оказалась единственной, когда скандальный блогер, ангажированный коммунистами Хакасии, может приехать в Тюмень.