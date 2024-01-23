Хоккеист Малкин забил в свои ворота в матче с «Аризоной»

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День металлурга. Магнитогорск, малкин евгений
Евгений Малкин забил не в те ворота Фото:

Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился голом, забитым в собственные ворота. Это случилось во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотис».

«Россиянин не смог правильно обработать шайбу, и та после небольшого касания его клюшки заскочила в пустые ворота „пингвинов“», — пересказывает произошедшее РИА Новости. Уточняется, что гол был записан в счет форварда «Аризоны» Лоусона Круза, так как именно он из команды-соперника последним касался шайбы.

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Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился голом, забитым в собственные ворота. Это случилось во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотис». «Россиянин не смог правильно обработать шайбу, и та после небольшого касания его клюшки заскочила в пустые ворота „пингвинов“», — пересказывает произошедшее РИА Новости. Уточняется, что гол был записан в счет форварда «Аризоны» Лоусона Круза, так как именно он из команды-соперника последним касался шайбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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