Магнитогорцы отправили в ДНР «Ниву» с прибором ночного видения

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Депутат регионального заксобрания Дмитрий Мельников помог в комплектации пакета гумпомощи
Депутат регионального заксобрания Дмитрий Мельников помог в комплектации пакета гумпомощи Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) при участии депутата законодательного собрания Дмитрия Мельникова трест «Магнитострой» подготовил и отправил очередной, уже десятый, конвой гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Бойцы нуждаются в нашей поддержке, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливается. Наша команда делает все возможное, чтобы максимально обеспечить их необходимым, облегчить им службу и ускорить достижение общей победы», — подчеркнул Мельников.

В составе груза автомобиль «Нива» с прибором ночного видения, мотоцикл с коляской для перевозки раненых и боеприпасов, запасные колеса, колючая проволока, облегченные спальные мешки на летний период. Также в зону СВО направлены медикаменты и продукты, инструменты и две системы радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА. Груз отправился в 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, расположенную в поселке Очеретино ДНР, в которой служат магнитогорцы и работники «Магнитостроя».

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В Магнитогорске (Челябинская область) при участии депутата законодательного собрания Дмитрия Мельникова трест «Магнитострой» подготовил и отправил очередной, уже десятый, конвой гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе заксобрания. «Бойцы нуждаются в нашей поддержке, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливается. Наша команда делает все возможное, чтобы максимально обеспечить их необходимым, облегчить им службу и ускорить достижение общей победы», — подчеркнул Мельников. В составе груза автомобиль «Нива» с прибором ночного видения, мотоцикл с коляской для перевозки раненых и боеприпасов, запасные колеса, колючая проволока, облегченные спальные мешки на летний период. Также в зону СВО направлены медикаменты и продукты, инструменты и две системы радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА. Груз отправился в 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, расположенную в поселке Очеретино ДНР, в которой служат магнитогорцы и работники «Магнитостроя».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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