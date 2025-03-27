Путин выразил обеспокоенность доходами жителей Ленобласти

Состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Событие прошло в стенах Кремля и было посвящено обсуждению ключевых аспектов социально-экономического развития региона. Однако президент отметил ряд проблем области.
«В целом у вас показатели хорошие. Хотя, Вы знаете, проблем еще очень много», — сказал Путин губернатору Ленобласти. Не смотря на положительные моменты, президент выразил обеспокоенность по поводу доходов населения, указав на это как на одну из серьезных проблем региона. Владимир Путин подчеркнул необходимость дальнейшей работы в этом направлении и призвал губернатора активно взаимодействовать с федеральным центром для решения текущих и будущих задач.
Тем не менее, президент высоко оценил рост продолжительности жизни. А также подчеркнул, что Ленобласть обладает хорошими предпосылками для дальнейшего развития благодаря успешным инвестиционным проектам в промышленности.
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