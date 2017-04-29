09:17 29 апреля 2017 0

Грабли - один из главных инструментов субботника (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители всей страны вышли на Всероссийский экологический субботник, который проводится под эгидой Минприроды. И если на Дальнем Востоке уже навели порядок в своей части страны, на Урале жители только берут в руки метлы и грабли.

На Урале в субботниках примут участие большинство губернаторов, их пропустят только Дмитрий Кобылкин (Ямал), Борис Дубровский (Челябинская область) и Максим Решетников (Пермский край). Евгений Куйвашев (Свердловская область) высадит в Качканаре кедры, а Алексей Кокорин (Курганская область) — деревья у Ледового дворца в Кургане. Наталья Комарова (Югра) проведет субботник в самом населенном городе своего округа — Сургуте.

Глава Тюменской области Владимир Якушев через свой блог приглашал земляков прибрать улицы. Программу субботника здесь превратили в увлекательный квест с призами и даже пригласили экс-участницу «Блестящих» Анну Семенович. Накануне она заболела, но, судя по Instagram певицы, интенсивное лечение помогло — красотка вечером в пятницу вылетела в Тюмень, одетая по форме субботника. В Тюмени Семенович будут возить на специальном «Экомобиле» по городу и делать остановки на тех площадках, где будет работать больше всего участников мероприятия.

Форма одежды для субботника, кстати, отдельно обсуждается в некоторых городах. Так, в Сети можно найти объявление, в котором уточняется: «На лабутенах и в восхитительных штанах не приходить (кроме Александры Вячеслововны и Елены Владимировны)».

В социальной сети появляются снимки из тех городов, где субботник уже закончился или идет полным ходом. Давайте посмотрим, как страну приводят в порядок:

1/4 Улан-Удэ Фото: Саяна Осорова

Всероссийский экологический субботник 29 апреля проходит по всей стране, он проводится под эгидой Минприроды, поскольку 2017 — Год экологии.