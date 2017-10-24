Известная биатлонистка из Перми раскритиковала трассу в Тюмени

18:02 24 октября 2017 0

Из-за дождя возникли проблемы в тренировках женской сборной России Фото: sportarena.com

29-летняя уроженка Соликамска Ирина Услугина рассказала о трудностях, возникших на тренировочном сборе в Тюмени.

«Здесь все хорошо, единственное — трасса оставляет желать лучшего, потому что погода была не самая подходящая, дождь попортил планы. Все очень ждем снега, по прогнозам он скоро уже должен быть, и думаю, что все будет только лучше и лучше», — приводит слова биатлонистки канал «Матч ТВ».

Через месяц начнутся этапы Кубка мира, и женская сборная России плотно приступила к тренировкам. На этот раз в центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» вызваны биатлонистки: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.