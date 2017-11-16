21:00 16 ноября 2017 0

Эксперты говорят, что о пенсиях можно забыть Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Главное к этому часу:

Алексей Кудрин признал, что в России закончились деньги на выплату пенсий. Экс-министр финансов отметил, что «закрыть дыру за счет других источников» не получится, а повышение пенсионного возраста — «мера не просто необходимая».

В Пенсионном фонде ответили на заявление Кудрина и гарантировали пожилым гражданам выплаты в полном размере. Но эксперты не разделили оптимизма ПФР и рассказали «URA.RU», как будут менять систему и почему россияне вообще могут остаться без пенсий.

В России придумали новый налог, который придется выплачивать несколько раз в год. Но все зависит от самого гражданина и его потребностей.

Новым лидером воров в законе становится Эдуард Асатрян — «законник», отсидевший в уральской тюрьме. Инсайдеры из преступного мира говорят, что Асатрян (также известный как Эдик Тбилисский или Эдик Осетрина) активно ведет переговоры с авторитетами и создает собственный влиятельный клан.

Федор Бондарчук покрыл матом и избил молодого коллегу-режиссера из-за неудачного фильма. Нецензурную лексику с записи мы убрали, но удар Бондарчука на видео остался.

Анастасия Волочкова снова закатила скандал. Теперь — прямо на съемках шоу, где показали ее секс-фото. Одному из гостей балерина дала такой совет, что тому пришлось покинуть студию.