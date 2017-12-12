18:34 12 декабря 2017 0

Аналитики обнаружили сотни сомнительных закупок по дорожным работам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешенл-Россия» проанализировали госзакупки в дорожной отрасли в регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, и в Удмуртии. Свердловская область, согласно отчету, отметилась самыми большими суммами контрактов и нарушений.

Свежий доклад агентство «Трансперенси Интернешенл-Россия» выпустило 12 декабря. В отчете говорится, что специалисты с февраля 2017 года проанализировали 1535 закупок по России, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по ним составила 201,06 миллиарда рублей. Из полутора тысяч контрактов признаки нарушения были найдены в 435. Сумма сомнительных закупок составила 97,18 миллиарда рублей.

«По итогам мониторинга дорожных госзакупок в 12 регионах мы выяснили: почти половина денег на дорожное строительство израсходована с признаками нарушений. Если бы нарушений не было, бюджет мог бы сэкономить более 2,5 млрд рублей. Почти все нарушения связаны с подгонкой условий закупок под „нужного“ подрядчика. Почти в каждом регионе есть свой картель в сфере дорожного строительства, как правило, аффилированный с региональными властями», — говорится в отчете «Трансперенси Интернешенл-Россия».

Эксперты разделили все обнаруженные нарушения на несколько типов. 66% случаев — установление доптребований к участникам закупок (требование опыта исполнения аналогичных контрактов), 16% — необоснованное укрупнение лотов, 10% — проведение закупок в форме открытых конкурсов или закупок у единственного поставщика, тогда как характер контракта требовал электронного аукциона. Еще в 8% случаев найдены другие признаки нарушений, в том числе завышение цен.

«Как показало наше исследование, нарушения в сфере дорожного строительства, как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), носят системный характер, а значит, для их устранения недостаточно только принимать меры в отношении конкретных лиц по факту конкретных злоупотреблений», — говорится в отчете.

По итогам расследования представители «Трансперенси Интернешнл — Россия» подали в региональные прокуратуры и управления ФАС 48 заявлений. «Реакция поступила на семь обращений, из них нарушения официально признаны в трех случаях, по одному (картель в Удмуртии) возбуждено уголовное дело», — говорится в отчете.

Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов в беседе с «URA.RU» прокомментировал расследование: «Для любых органов власти и коммерческих организаций нарушениями являются те, что выявлены уполномоченными на то российским законодательством органами. Правительственные структуры получают много информации о нарушениях от общественных организаций, разных фондов, в том числе и одиозных международных фондов. Всякая общественная инициатива нами принимается, все сигналы проверяются. Но в данном случае давайте не обращать внимание на подобное „творчество“. Подождём плановых проверок со стороны официальных органов».

Старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова сообщила «URA.RU», что ей не известно, поступало ли заявление от «Трансперенси» в региональное ведомство. «Как только эти обращения поступят, они будут рассмотрены, и по ним будут приняты решения», — отметила Канатова.

Журналист «URA.RU» отправил запросы на комментарии в свердловское УФАС, оттуда ответ пока не поступил.