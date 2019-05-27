Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 19:38
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
По словам патриарха Кирилла, протесты против строительства храмов случаются редкоФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства храмов в России редким явлением. Об этом он заявил, подводя итоги своего визита в Страсбург, пишет ТАСС.

«Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли», — сказал Кирилл. Он добавил, что новые храмы «никому не мешают», и, по его мнению, РПЦ часто сталкивается с немотивированной злобой россиян.

Как ранее писало «URA.RU», Владимир Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого восстали горожане. О чем конкретно говорили президент и предстоятель РПЦ, не сообщалось.

В ходе своего визита в Страсбург патриарх Кирилл также заявил, что в России в среднем строится три храма в сутки. В ответ на это Сергей Шнуров написал стихи, а протодиакон Андрей Кураев сказал, что Кирилл создает для РПЦ «мощный антирейтинг», напоминает «Национальная служба новостей».

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