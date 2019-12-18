Мать тюменского солдата, расстрелянного Шамсутдиновым, рассказала, кто пришел сыну на помощь

Два депутата облдумы сбросились на финансовую поддержку тюменскому срочнику Евгению Графову, ставшему жертвой расстрела в военной части Забайкалья. Об этом «URA.RU» рассказала мама солдата.
«Материальную помощь нам оказала администрация Аромашевского района и депутаты», — сообщила агентству Ирина Графова. Чиновники в муниципалитете не стали комментировать социальную выплату и лишь отметили, что оказывают помощь всем нуждающимся. Депутат Сергей Медведев рассказал, что он и еще один член парламентарий Сергей Конев решили совместно оказать поддержку семье пострадавшего по личной инициативе. Сумма составила порядка 50 тысяч рублей. «Скорее всего, деньги пошли на проживание родителей в Москве», — сообщил он агентству. До этого было известно, что Минобороны выделило родственником пострадавших 300 тыс. рублей и обеспечила съемным жильем в столице.
Ранее Ирина Графова рассказала о том, что ее сын все еще находится в медикаментозной коме, однако его состояние понемногу улучшается — он стал реагировать на голоса близких улыбкой. В московском госпитале имени Бурденко информацию о состоянии Евгения Графова агентству предоставлять отказались. «URA.RU» сообщало, что солдат был ранен в голову во время расстрела в военной части в Забайкалье. Ее устроил его земляк, тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов. Во время ЧП погибли восемь человек, пострадали еще двое.