Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев высказался о ситуации в Белоруссии и поддержал местных жителей, участвующих в протестах. Действующая власть, по мнению Фадеева, озверела. Об этом продюсер заявил в своем Instagram.
«Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, не поддается никакому анализу! Полиция, которая ломает своим людям кости… бьют женщин, детей, без смущения. Белорусы, родные, держитесь!» — написал Фадеев.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская.
Сейчас Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Помимо Фадеева, в защиту белорусов ранее также высказались телеведущий Гарик Харламов, певица Наталья Подольская и актриса Саша Бортич, пишет «Утро.ру».
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