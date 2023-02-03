Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло в Челябинск и Курган

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
Поддельное масло свердловского производства изъято из оборота в январе 2023 года Фото:

В Курганской и Челябинской областях выявлено фальсифицированное сливочное масло от свердловского производителя. Молочная продукция изъята из оборота, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Индивидуальный предприниматель из Свердловской области выпустил в оборот масло крестьянское. Оно было отправлено предпринимателю в Челябинск, а затем курганскому индивидуальному предпринимателю, который поставил его в Каргапольский район Курганской области. Там в рамках мониторинга были отобраны пробы. По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации продукции жира жирами немолочного происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Курганский предприниматель возвратил продукцию в Челябинск. На остатке у челябинского предприятия находилось 58 кг фальсифицированного масла. Управление Россельхознадзора выдало предприятию акт о запрете движения подконтрольного груза. Масло изъято из оборота. Для предотвращения причинения возможного вреда здоровью с 27 января 2023 года у свердловского предпринимателя приостановлено действие декларации о соответствии на масло. В Управление Россельхознадзора по Свердловской области направлена информация для принятия мер в отношении производителя, уточнили в ведомстве.

В Челябинске и Кургане выявлено фальсифицированное сливочное масло свердловского производителя
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В Курганской и Челябинской областях выявлено фальсифицированное сливочное масло от свердловского производителя. Молочная продукция изъята из оборота, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Индивидуальный предприниматель из Свердловской области выпустил в оборот масло крестьянское. Оно было отправлено предпринимателю в Челябинск, а затем курганскому индивидуальному предпринимателю, который поставил его в Каргапольский район Курганской области. Там в рамках мониторинга были отобраны пробы. По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации продукции жира жирами немолочного происхождения», — говорится в сообщении ведомства. Курганский предприниматель возвратил продукцию в Челябинск. На остатке у челябинского предприятия находилось 58 кг фальсифицированного масла. Управление Россельхознадзора выдало предприятию акт о запрете движения подконтрольного груза. Масло изъято из оборота. Для предотвращения причинения возможного вреда здоровью с 27 января 2023 года у свердловского предпринимателя приостановлено действие декларации о соответствии на масло. В Управление Россельхознадзора по Свердловской области направлена информация для принятия мер в отношении производителя, уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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