Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло в Челябинск и Курган

03 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Поддельное масло свердловского производства изъято из оборота в январе 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской и Челябинской областях выявлено фальсифицированное сливочное масло от свердловского производителя. Молочная продукция изъята из оборота, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Индивидуальный предприниматель из Свердловской области выпустил в оборот масло крестьянское. Оно было отправлено предпринимателю в Челябинск, а затем курганскому индивидуальному предпринимателю, который поставил его в Каргапольский район Курганской области. Там в рамках мониторинга были отобраны пробы. По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации продукции жира жирами немолочного происхождения», — говорится в сообщении ведомства. Курганский предприниматель возвратил продукцию в Челябинск. На остатке у челябинского предприятия находилось 58 кг фальсифицированного масла. Управление Россельхознадзора выдало предприятию акт о запрете движения подконтрольного груза. Масло изъято из оборота. Для предотвращения причинения возможного вреда здоровью с 27 января 2023 года у свердловского предпринимателя приостановлено действие декларации о соответствии на масло. В Управление Россельхознадзора по Свердловской области направлена информация для принятия мер в отношении производителя, уточнили в ведомстве. В Челябинске и Кургане выявлено фальсифицированное сливочное масло свердловского производителя фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской и Челябинской областях выявлено фальсифицированное сливочное масло от свердловского производителя. Молочная продукция изъята из оборота, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Индивидуальный предприниматель из Свердловской области выпустил в оборот масло крестьянское. Оно было отправлено предпринимателю в Челябинск, а затем курганскому индивидуальному предпринимателю, который поставил его в Каргапольский район Курганской области. Там в рамках мониторинга были отобраны пробы. По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации продукции жира жирами немолочного происхождения», — говорится в сообщении ведомства. Курганский предприниматель возвратил продукцию в Челябинск. На остатке у челябинского предприятия находилось 58 кг фальсифицированного масла. Управление Россельхознадзора выдало предприятию акт о запрете движения подконтрольного груза. Масло изъято из оборота. Для предотвращения причинения возможного вреда здоровью с 27 января 2023 года у свердловского предпринимателя приостановлено действие декларации о соответствии на масло. В Управление Россельхознадзора по Свердловской области направлена информация для принятия мер в отношении производителя, уточнили в ведомстве.