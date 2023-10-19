В ХМАО задержали рейс до Тюмени на четыре часа

19 октября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Задержка рейса произошла из-за неисправности воздушного судна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани (ХМАО) задержали рейс до Тюмени почти на четыре часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 21:45. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта. Как сообщили агентству в аэрогавани Нягани, задержка рейса произошла в связи с неисправностью воздушного судна. Самолет прибудет в Тюмень в 21:45.

В Нягани (ХМАО) задержали рейс до Тюмени почти на четыре часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 21:45. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта. Как сообщили агентству в аэрогавани Нягани, задержка рейса произошла в связи с неисправностью воздушного судна. Самолет прибудет в Тюмень в 21:45.