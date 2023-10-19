В ХМАО задержали рейс до Тюмени на четыре часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, сумки, пассажиры, задержка рейса
Задержка рейса произошла из-за неисправности воздушного судна Фото:

В Нягани (ХМАО) задержали рейс до Тюмени почти на четыре часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 21:45. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта.

Как сообщили агентству в аэрогавани Нягани, задержка рейса произошла в связи с неисправностью воздушного судна. Самолет прибудет в Тюмень в 21:45.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) задержали рейс до Тюмени почти на четыре часа. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 220 Нягань — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 18:05. Расчетное время прибытия — 21:45. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта. Как сообщили агентству в аэрогавани Нягани, задержка рейса произошла в связи с неисправностью воздушного судна. Самолет прибудет в Тюмень в 21:45.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...