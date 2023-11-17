17 ноября 2023

На Украине заявили, что не боятся терять города

Генерал ВСУ Кривонос: потеря городов не проблема для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ тяжело удержать позиции под Купянском и Марьинкой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Смирится с тем, что Украина теряет населенные пункты в ходе боевых действий призвали в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Не нужно делать из этого (из потери населенных пунктов. — Прим. ред.) трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков», — приводят солова Кривоноса РИА Новости. Объясняя свои слова отставной офицер опирался на информацию о том, что ВСУ тяжело удержать позиции под Купянском и Марьинкой.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российская армия усилила влияние в районе Купянска и на донецком направлении. Продолжаются тяжелые бои у Марьинки, где ВСУ несут существенные потери.

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Смирится с тем, что Украина теряет населенные пункты в ходе боевых действий призвали в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. «Не нужно делать из этого (из потери населенных пунктов. — Прим. ред.) трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков», — приводят солова Кривоноса РИА Новости. Объясняя свои слова отставной офицер опирался на информацию о том, что ВСУ тяжело удержать позиции под Купянском и Марьинкой. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российская армия усилила влияние в районе Купянска и на донецком направлении. Продолжаются тяжелые бои у Марьинки, где ВСУ несут существенные потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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