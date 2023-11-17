На Украине заявили, что не боятся терять города

Смирится с тем, что Украина теряет населенные пункты в ходе боевых действий призвали в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«Не нужно делать из этого (из потери населенных пунктов. — Прим. ред.) трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков», — приводят солова Кривоноса РИА Новости. Объясняя свои слова отставной офицер опирался на информацию о том, что ВСУ тяжело удержать позиции под Купянском и Марьинкой.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российская армия усилила влияние в районе Купянска и на донецком направлении. Продолжаются тяжелые бои у Марьинки, где ВСУ несут существенные потери.
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