Авиакомпания «ЮТэйр» отложила рейс из Тюмени в ЯНАО

12 декабря 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Пассажиры окажутся в ЯНАО с опозданием Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) не вылетел из Рощино по расписанию в 08:30 12 декабря, так как по решению авиакомпании время отправления отложили на 12:00. Об этом URA.RU рассказали в справочной аэропорта. «Рейс „ЮТэйр“, ЮЭ 435 Тюмень — Тарко-Сале. Расчетное время вылета: 12:00. Ранее время вылета было указано в 08:30. Изменение внесено по решению авиакомпании», — рассказали URA.RU в Рощино. По словам диспетчера авиагавани, пассажиры были заранее оповещены о позднем вылете самолета. Как следует из данных онлайн-табло Рощино, утром 12 декабря «ЮТэйр» также с опозданием вылетает из Тюмени в Сургут и Нягань.

Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) не вылетел из Рощино по расписанию в 08:30 12 декабря, так как по решению авиакомпании время отправления отложили на 12:00. Об этом URA.RU рассказали в справочной аэропорта. «Рейс „ЮТэйр“, ЮЭ 435 Тюмень — Тарко-Сале. Расчетное время вылета: 12:00. Ранее время вылета было указано в 08:30. Изменение внесено по решению авиакомпании», — рассказали URA.RU в Рощино. По словам диспетчера авиагавани, пассажиры были заранее оповещены о позднем вылете самолета. Как следует из данных онлайн-табло Рощино, утром 12 декабря «ЮТэйр» также с опозданием вылетает из Тюмени в Сургут и Нягань.