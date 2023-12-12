Авиакомпания «ЮТэйр» отложила рейс из Тюмени в ЯНАО

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Пассажиры окажутся в ЯНАО с опозданием Фото:

Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) не вылетел из Рощино по расписанию в 08:30 12 декабря, так как по решению авиакомпании время отправления отложили на 12:00. Об этом URA.RU рассказали в справочной аэропорта.

«Рейс „ЮТэйр“, ЮЭ 435 Тюмень — Тарко-Сале. Расчетное время вылета: 12:00. Ранее время вылета было указано в 08:30. Изменение внесено по решению авиакомпании», — рассказали URA.RU в Рощино.

По словам диспетчера авиагавани, пассажиры были заранее оповещены о позднем вылете самолета. Как следует из данных онлайн-табло Рощино, утром 12 декабря «ЮТэйр» также с опозданием вылетает из Тюмени в Сургут и Нягань.

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Рейс «ЮТэйр» из Тюмени в Тарко-Сале (ЯНАО) не вылетел из Рощино по расписанию в 08:30 12 декабря, так как по решению авиакомпании время отправления отложили на 12:00. Об этом URA.RU рассказали в справочной аэропорта. «Рейс „ЮТэйр“, ЮЭ 435 Тюмень — Тарко-Сале. Расчетное время вылета: 12:00. Ранее время вылета было указано в 08:30. Изменение внесено по решению авиакомпании», — рассказали URA.RU в Рощино. По словам диспетчера авиагавани, пассажиры были заранее оповещены о позднем вылете самолета. Как следует из данных онлайн-табло Рощино, утром 12 декабря «ЮТэйр» также с опозданием вылетает из Тюмени в Сургут и Нягань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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