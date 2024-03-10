Карта спецоперации на Украине 10 марта: беспилотник упал около нефтебазы в Курске

Украинский дрон упал на территории нефтебазы в Курске. Также средства противовоздушной обороны группировки ВС России «Юг» отразили атаки 49 беспилотников ВСУ в Донецкой народной республике. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников на территории РФ
В Курске украинский БПЛА упал на территории нефтебазы, из-за чего произошло возгорание, сообщил губернатор Роман Старовойт. Кроме того, глава региона заявил, что из-за обстрела ВСУ села Кульбаки погибла женщина, а ее муж получил ранения. Сейчас в Курской области объявлена ракетная опасность.
Российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников над населенными пунктами Ясиноватая, Новоандреевка и Яковлевка в ДНР. Также были уничтожены три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемая авиабомба Hammer, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.
Уничтожены четыре беспилотника над Белгородской областью. По данным Минобороны России, два дрона были сбиты ночью и еще два — утром. В мэрии города сообщили, что в Белгороде и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности.
Артемовское направление
Российские войска закрепляются на позициях в Ивановском (Красном). Также армия РФ продвинулась в Богдановке.
Авдеевское направление
Недалеко от Авдеевки идут бои. По данным telegram-канала «Рыбарь», противник отправляет подкрепление на участок фронта.
Донецкое направление
Продолжаются бои за село Бердычи. Также бойцы РФ штурмуют позиции ВСУ в Орловке, пытаясь выдавить противника с западных окраин населенного пункта. Кроме того, идут сражения в Тоненьком, Первомайском и Новомихайловке.
Запорожское направление
Возле Работино идут боестолкновения. Также на канале «Рыбарь» предполагают, что ВСУ готовят наступление с целью захвата утраченных на участке фронта позиций.
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