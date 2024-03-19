На вокзале Екатеринбурга задержали пермяка, находящегося в федеральном розыске

19 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Задержанного направят в СИЗО Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Перми, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый не явился на заседание суда, после чего был объявлен в розыск УМВД России по городу Перми», — сказано в сообщении. Мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Силовики поместили задержанного в СПЗЛ (специального помещения для содержания задержанных лиц) до прибытия конвоя, который направит 35-летнего в СИЗО Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Перми, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый не явился на заседание суда, после чего был объявлен в розыск УМВД России по городу Перми», — сказано в сообщении. Мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Силовики поместили задержанного в СПЗЛ (специального помещения для содержания задержанных лиц) до прибытия конвоя, который направит 35-летнего в СИЗО Пермского края.