На вокзале Екатеринбурга задержали пермяка, находящегося в федеральном розыске

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Перми, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.
«Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый не явился на заседание суда, после чего был объявлен в розыск УМВД России по городу Перми», — сказано в сообщении.
Мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Силовики поместили задержанного в СПЗЛ (специального помещения для содержания задержанных лиц) до прибытия конвоя, который направит 35-летнего в СИЗО Пермского края.
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