На вокзале Екатеринбурга задержали пермяка, находящегося в федеральном розыске

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, полиция, ржд, жд вокзал челябинск
Задержанного направят в СИЗО Пермского края Фото:

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Перми, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый не явился на заседание суда, после чего был объявлен в розыск УМВД России по городу Перми», — сказано в сообщении.

Мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Силовики поместили задержанного в СПЗЛ (специального помещения для содержания задержанных лиц) до прибытия конвоя, который направит 35-летнего в СИЗО Пермского края.

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Перми, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Однако обвиняемый не явился на заседание суда, после чего был объявлен в розыск УМВД России по городу Перми», — сказано в сообщении. Мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления. Силовики поместили задержанного в СПЗЛ (специального помещения для содержания задержанных лиц) до прибытия конвоя, который направит 35-летнего в СИЗО Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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