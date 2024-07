ВТБ пытается забрать московский отель экс-владельца банка Югра Хотина через суд

Банк ВТБ подал иск на взыскание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, владельцем которого считаются структуры осужденного за растрату экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Об этом стало известно СМИ. "Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Форси», которой принадлежит здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду. Банк требует обратить взыскание на ее площади.", — сообщают "Ведомости". Заявление банка уже принято в производство. Ближайшее заседание назначено на начало сентября. Сейчас Four Seasons Hotel Moscow передан под управление Росимущества. Гостиница была обращена в доход государства решением суда по делу о взыскании с экс-банкира Хотина 192 миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что суд арестовал два офиса банкротного банка «Югра», владельцем которого был осужденный за растрату Алексей Хотин. Заявление подал начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев

