В России диванные финансисты дают опасные советы по инвестициям

Как не попасться на удочку мошенников с миллионной аудиторией и сохранить свои деньги

07 января 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Telegram превратился в оружие манипулирования фондовым рынком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Более миллиарда пользователей TikTok и других соцсетей подписаны или смотрят в рекомендационной ленте контент об инвестициях и личных финансах. Информация рассчитана на тех, кто желает сохранить деньги или заработать их при помощи советов в форме игр и даже танцев. Этот вид блогеров называют финфлюенсерами — людьми, которые активно используют социальные сети для личного заработка. О том, почему это стало модным и насколько эффективны их советы — в материале URA.RU. За время пандемии люди стали больше заниматься трейдингом. Это произошло по ряду причин: во время локдауна появилось больше свободного времени и стало меньше развлечений, а трейдить — играть на бирже — можно просто установив удобное приложение на смартфон. Этот процесс называют «демократизацией» инвестиций, а масса разрозненных инвесторов превратилась в самостоятельную — и серьезную — силу на фондовом рынке. В Tiktok видео по хештегу #fintok на данный момент набрали 729,7 млн просмотров, а по #investing — 4,8 млрд просмотров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Именно демократизация инвестирования привела к росту популярности финфлюенсеров, которые воспользовались низким уровнем финансовой грамотности россиян. «Кроме того, развалились все финансовые пирамиды и произошел постепенный запрет ставок и игровых автоматов. А россияне любят азарт и собирать информацию в интернете, чтобы получить профит», — отметил экономист Вячеслав Зайченко. В своих соцсетях финфлюенсеры в доступном и увлекательном формате рассказывают о тонкостях инвестирования, финансовой грамотности, сложных экономических понятиях. В итоге в Tiktok видео по хештегу #fintok на данный момент набрали 729,7 млн просмотров, а по #investing — 4,8 млрд просмотров. В Instagram #financialfreedom фигурирует в более чем 10 миллионах постов на момент публикации, а #investing — почти в 12 миллионах. При этом экономические эксперты в беседе с URA.RU отмечают, что, как и на любом подобном рынке, примерно 95% авторов являются самозванцами. «Обычно специалисты в этой сфере работают либо в какой-то компании и дают финансовые советы в корпоративном формате, либо независимые финансовые советники, которые не являются сотрудниками финансовых организаций. Очень часто финфлюенсеры не сильно профессиональны или жутко не честны. Иногда они ведут блоги или собственные страницы в социальных сетях с претензией на что-то большее, но в итоге получается такая чушь, что читать стыдно», — отметил экономист Константин Селянин. Основатель Whitestone Capital, член ассоциаций ACI Russia и Russian Corporate Treasurers Association Александр Просвиряков отметил, что никто из серьезных профессионалов не верит говорящим головам, вещающим про финансы по ТВ и YouTube. «Я лично никого, кроме пустословов и мошенников, на этом рынке не встречал. Часть хотят заработать на рекламе, как это делает зарабатывающий более пяти миллионов долларов в квартал, говорящий полную чушь с точки зрения финансиста, молодой риэлтор в США. Это просто шоумены, осуждать их я не намерен», — уточнил он. Telegram превратился в оружие манипулирования фондовым рынком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Чаще всего финфлюенсеры с миллионной аудиторией являются мошенниками, которые продают не знания, а мечту, считает Зайченко. «В целом у нас не очень любят экспертов, потому что они говорят правильные вещи: нужно учиться годами, нужно 10 лет, чтобы стать экспертом и нужно очень много денег. В то же время мошенники продают мечту: все быстро, за три часа всему научу и будет круто. Они не умеют импровизировать на финансовые вопросы и темы, так как они в этом просто не разбираются», — считает эксперт, который сам ведет собственный telegram-канал с двумя тысячами подписчиков. Одним из примеров стала история с telegram-каналом для инвесторов «РынкиДеньгиВласть», который в течение 2021 года был связан с продвижением нескольких рекламных кампаний акций отечественных фирм. В феврале стоимость акций алкогольной компании «Белуга» выросла почти с двух до 6,5 тысячи рублей, хотя значимых новостей, которые могли бы сильно повлиять на стоимость ценных бумаг, не было. Перед ростом в Telegram-канале «РынкиДеньгиВласть» вышло 11 постов об инвестиционной привлекательности «Белуги». Уже под конец месяца бумаги резко подешевели. Инвесторы, которые купили их ближе к 20 февраля, потеряли деньги. Аналогичная история повторилась и с акциями биотехнологической организации «Институт стволовых клеток человека». Проблема с обманом является не эксклюзивной для России, но для стран СНГ ситуация страшнее и опаснее, чем во всем мире. «Большинство блогеров и самозванных финансовых гуру зарабатывают на ином. Их единственный доход — ваши украденные деньги. Они будут предлагать вам открыть счет, перевести куда-то деньги, купить какой-то сомнительный актив. Одним словом, чтобы вы все потеряли», — рассказал Просвиряков. За один курс реальному финфлюенсеру можно заплатить от 120 тысяч рублей и выше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его словам, практически нет шансов, что за курс, который обойдется в 10-20 тысяч рублей вы получите реальные знания, которые позволят как минимум отбить потраченные средства, а как максимум — получить минимальный стабильный доход. «Скорее всего, вы просто потеряете эти деньги. А если сделаете по рекомендациям этого блогера, то потеряете все свои деньги», — поделился эксперт. Зайченко отметил, что отличить мошенников и проходимцев от экспертов легко. «Эксперт всегда показывает свои результаты на своих счетах, статистику торговли. Мошенники такого обычно не делают, или демонстрируют только видео со стороны», — поделился он. В целом опрошенные эксперты смогли выделить несколько критериев, которым должны соответствовать качественные финфлюенсеры. Среди них: Образование. У специалиста должно быть экономическое или финансовое образование

Квалификационный экзамен, который будет проводиться с определенной периодичностью. Как вариант, он должен показать себя, как квалифицированный инвестор.

Опыт работы При этом курсы у реальных финфлюенсеров могут стоить очень дорого. За один курс можно заплатить от 120 тысяч рублей и выше. Если же у потенциального инвестора нет таких средств и целей, почти любой человек без какого-либо специального образования может заработать, открыв брокерский счет в крупном российском банке или сформировав безрисковый портфель и регулярно его ребалансируя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более миллиарда пользователей TikTok и других соцсетей подписаны или смотрят в рекомендационной ленте контент об инвестициях и личных финансах. Информация рассчитана на тех, кто желает сохранить деньги или заработать их при помощи советов в форме игр и даже танцев. Этот вид блогеров называют финфлюенсерами — людьми, которые активно используют социальные сети для личного заработка. О том, почему это стало модным и насколько эффективны их советы — в материале URA.RU. За время пандемии люди стали больше заниматься трейдингом. Это произошло по ряду причин: во время локдауна появилось больше свободного времени и стало меньше развлечений, а трейдить — играть на бирже — можно просто установив удобное приложение на смартфон. Этот процесс называют «демократизацией» инвестиций, а масса разрозненных инвесторов превратилась в самостоятельную — и серьезную — силу на фондовом рынке. Именно демократизация инвестирования привела к росту популярности финфлюенсеров, которые воспользовались низким уровнем финансовой грамотности россиян. «Кроме того, развалились все финансовые пирамиды и произошел постепенный запрет ставок и игровых автоматов. А россияне любят азарт и собирать информацию в интернете, чтобы получить профит», — отметил экономист Вячеслав Зайченко. В своих соцсетях финфлюенсеры в доступном и увлекательном формате рассказывают о тонкостях инвестирования, финансовой грамотности, сложных экономических понятиях. В итоге в Tiktok видео по хештегу #fintok на данный момент набрали 729,7 млн просмотров, а по #investing — 4,8 млрд просмотров. В Instagram #financialfreedom фигурирует в более чем 10 миллионах постов на момент публикации, а #investing — почти в 12 миллионах. При этом экономические эксперты в беседе с URA.RU отмечают, что, как и на любом подобном рынке, примерно 95% авторов являются самозванцами. «Обычно специалисты в этой сфере работают либо в какой-то компании и дают финансовые советы в корпоративном формате, либо независимые финансовые советники, которые не являются сотрудниками финансовых организаций. Очень часто финфлюенсеры не сильно профессиональны или жутко не честны. Иногда они ведут блоги или собственные страницы в социальных сетях с претензией на что-то большее, но в итоге получается такая чушь, что читать стыдно», — отметил экономист Константин Селянин. Основатель Whitestone Capital, член ассоциаций ACI Russia и Russian Corporate Treasurers Association Александр Просвиряков отметил, что никто из серьезных профессионалов не верит говорящим головам, вещающим про финансы по ТВ и YouTube. «Я лично никого, кроме пустословов и мошенников, на этом рынке не встречал. Часть хотят заработать на рекламе, как это делает зарабатывающий более пяти миллионов долларов в квартал, говорящий полную чушь с точки зрения финансиста, молодой риэлтор в США. Это просто шоумены, осуждать их я не намерен», — уточнил он. Чаще всего финфлюенсеры с миллионной аудиторией являются мошенниками, которые продают не знания, а мечту, считает Зайченко. «В целом у нас не очень любят экспертов, потому что они говорят правильные вещи: нужно учиться годами, нужно 10 лет, чтобы стать экспертом и нужно очень много денег. В то же время мошенники продают мечту: все быстро, за три часа всему научу и будет круто. Они не умеют импровизировать на финансовые вопросы и темы, так как они в этом просто не разбираются», — считает эксперт, который сам ведет собственный telegram-канал с двумя тысячами подписчиков. Одним из примеров стала история с telegram-каналом для инвесторов «РынкиДеньгиВласть», который в течение 2021 года был связан с продвижением нескольких рекламных кампаний акций отечественных фирм. В феврале стоимость акций алкогольной компании «Белуга» выросла почти с двух до 6,5 тысячи рублей, хотя значимых новостей, которые могли бы сильно повлиять на стоимость ценных бумаг, не было. Перед ростом в Telegram-канале «РынкиДеньгиВласть» вышло 11 постов об инвестиционной привлекательности «Белуги». Уже под конец месяца бумаги резко подешевели. Инвесторы, которые купили их ближе к 20 февраля, потеряли деньги. Аналогичная история повторилась и с акциями биотехнологической организации «Институт стволовых клеток человека». Проблема с обманом является не эксклюзивной для России, но для стран СНГ ситуация страшнее и опаснее, чем во всем мире. «Большинство блогеров и самозванных финансовых гуру зарабатывают на ином. Их единственный доход — ваши украденные деньги. Они будут предлагать вам открыть счет, перевести куда-то деньги, купить какой-то сомнительный актив. Одним словом, чтобы вы все потеряли», — рассказал Просвиряков. По его словам, практически нет шансов, что за курс, который обойдется в 10-20 тысяч рублей вы получите реальные знания, которые позволят как минимум отбить потраченные средства, а как максимум — получить минимальный стабильный доход. «Скорее всего, вы просто потеряете эти деньги. А если сделаете по рекомендациям этого блогера, то потеряете все свои деньги», — поделился эксперт. Зайченко отметил, что отличить мошенников и проходимцев от экспертов легко. «Эксперт всегда показывает свои результаты на своих счетах, статистику торговли. Мошенники такого обычно не делают, или демонстрируют только видео со стороны», — поделился он. В целом опрошенные эксперты смогли выделить несколько критериев, которым должны соответствовать качественные финфлюенсеры. Среди них: При этом курсы у реальных финфлюенсеров могут стоить очень дорого. За один курс можно заплатить от 120 тысяч рублей и выше. Если же у потенциального инвестора нет таких средств и целей, почти любой человек без какого-либо специального образования может заработать, открыв брокерский счет в крупном российском банке или сформировав безрисковый портфель и регулярно его ребалансируя.