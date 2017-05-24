{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
Главные новости 
09:00  24 мая 2017 1

Навального запугали в Югре, НОД организовал обыски в «Гоголь-центре», Путин одобрил «импортозамещение» в футболе. Главное за ночь — от «URA.RU»

Алексей Навальный вряд ли ожидал горячего приема на Северном УралеФото: Вадим Ахметов

Перед вами наша регулярная подборка лучших новостей за прошедшую ночь. Такую же мы рассылаем нашим читателям на почту, можем присылать и вам, если оставите свой адрес.

А вот главное к этому часу:

Оппозиционер Алексей Навальный, стремящийся стать президентом России, решил не открывать предвыборные штабы в Югре. Изначально намечалось появление штабов в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, но затем от этих планов пришлось отказаться. В том числе и потому, что Навального запугали, подробности — в нашем материале.

Вчерашние обыски в «Гоголь-центре», скорее всего, велись по заявлению депутата Госдумы РФ и лидера Национально-освободительного движения Евгения Федорова. В интервью «URA.RU» народный избранник подтвердил, что два года назад у него были претензии к финансовой деятельности театра.

В деле Руслана Соколовского, известного ловлей покемонов в Храме на крови, появилась интрига. Его адвокат обжаловал приговор суда (3,5 года условно), и теперь у молодого человека есть все шансы попасть за решетку.

Анекдотичная по своей абсурдности ситуация: бывшего гаишника задержали, когда он ехал с рыбалки на машине депутата. Задержали коллеги за нарушение ПДД, после чего попросили открыть багажник машины. Зная, что внутри, рыбак внезапно сбежал в лес, бросив все: и машину, и жену.

Если вы собираетесь покупать новую квартиру в Екатеринбурге, сто раз подумайте. Рынок стройматериалов сейчас заполнен контрафактом из Казахстана. А значит, никто не гарантирует, что квартира не сгорит, а дом не обрушится вдруг среди ночи просто потому что строители экономят.

Владимир Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе. Идея в том, что скоро на поле не останется ни одного футболиста без российского паспорта.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров