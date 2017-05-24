09:00 24 мая 2017 1

Алексей Навальный вряд ли ожидал горячего приема на Северном Урале Фото: Вадим Ахметов

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А вот главное к этому часу:

Оппозиционер Алексей Навальный, стремящийся стать президентом России, решил не открывать предвыборные штабы в Югре. Изначально намечалось появление штабов в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, но затем от этих планов пришлось отказаться. В том числе и потому, что Навального запугали, подробности — в нашем материале.

Вчерашние обыски в «Гоголь-центре», скорее всего, велись по заявлению депутата Госдумы РФ и лидера Национально-освободительного движения Евгения Федорова. В интервью «URA.RU» народный избранник подтвердил, что два года назад у него были претензии к финансовой деятельности театра.

В деле Руслана Соколовского, известного ловлей покемонов в Храме на крови, появилась интрига. Его адвокат обжаловал приговор суда (3,5 года условно), и теперь у молодого человека есть все шансы попасть за решетку.

Анекдотичная по своей абсурдности ситуация: бывшего гаишника задержали, когда он ехал с рыбалки на машине депутата. Задержали коллеги за нарушение ПДД, после чего попросили открыть багажник машины. Зная, что внутри, рыбак внезапно сбежал в лес, бросив все: и машину, и жену.

Если вы собираетесь покупать новую квартиру в Екатеринбурге, сто раз подумайте. Рынок стройматериалов сейчас заполнен контрафактом из Казахстана. А значит, никто не гарантирует, что квартира не сгорит, а дом не обрушится вдруг среди ночи просто потому что строители экономят.

Владимир Путин одобрил «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе. Идея в том, что скоро на поле не останется ни одного футболиста без российского паспорта.