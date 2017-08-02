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02 августа 2017
21:00  02 августа 2017 0

Трамп ввел санкции против РФ, Рогозин — нон-грата, россияне не верят в ГУЛАГ. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
«Гады» из Молдавии ответили РогозинуФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Cегодня 2 августа. Главное к этому часу:

Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России и лишил себя права отменять их единолично в дальнейшем. Политологи назвали это объявлением холодной войны.

Суд над экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым состоится уже на следующей неделе. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в вымогательстве взятки в 2 млн долларов.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин стал персоной нон-грата в Молдавии. Перед этим власти Молдавии и Румынии не пропустили через воздушное пространство рейсовый самолет S7 с сотнями пассажиров на борту, среди которых был и Дмитрий Рогозин. Это так возмутило вице-премьера, что он написал в своем Twitter «Ждите ответа, гады!».

Почему некоторые россияне не верят в существование ГУЛАГа? Одни утверждают, что в лагерях сидели бандиты, другие — невинные люди. Подробности — в материале «URA.RU».

На Урале сотрудники ГИБДД забрали у олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева автомобиль, подаренный президентом России Владимиром Путиным. Гаишники заявили, что боксер пьян, пригрозили ему «вмазать» и отвезли авто на штрафстоянку. Мехонцев прошел тесты на алкоголь, заплатил «законный» штраф, но перед ним никто из экипажа так и не извинился.

Мэрия Кургана требует ликвидировать мем с сити-менеджером в образе Эддарда Старка. Боится, что пострадает деловая репутация. А между тем в Кургане продают две котельные, из-за чего 800 квартир города рискуют этой зимой остаться без тепла и горячей воды.

Талисман футбольного клуба «Урал» прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ.

Надежда Банникова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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