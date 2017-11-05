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05 ноября 2017
04 ноября 2017
03:10  05 ноября 2017 0

Спасатели обследовали 20 квадратных километров на Аргазинском водохранилище. Тело пятого погибшего пока не найдено

Тело последнего погибшего 1 ноября ищут 185 сотрудников МЧСФото: официальный сайт МЧС РФ

В минувшую субботу, 4 ноября, подразделения МЧС продолжали поиски последнего, пятого погибшего на Аргазинском водохранилище в Челябинской области несколько дней назад. Для поисков использовались вертолет, беспилотные летательные аппараты, гидролокаторы.

«Силами пяти водолазных групп, сотрудников федеральной противопожарной службы, военнослужащих Уральского учебного спасательного центра МЧС России при активной поддержке сотрудников областной службы спасения, полиции и волонтеров обследована акватория, водная гладь и береговая линия на площади более 20 квадратных километров», — говорится в официальном сообщении МЧС РФ о ходе поисковой операции.

Для проведения поисковых работ задействовано 185 человек, 37 единиц техники, а также 9 плавсредств.

«Они вообще не должны были быть на воде!»

Как ранее писало «URA.RU», ЧП произошло 1 ноября. Пятеро туристов поминали своих погибших некогда знакомых, для чего вышли на водохранилище на лодке. Из пяти человек только двое были одеты в спасательные жилеты. Когда лодка перевернулась, на помощь терпящим бедствие направились двое рыбачивших неподалеку мужчин. Они сумели принять на борт всех находившихся в воде, однако по пути к берегу их лодка также не выдержала перегруза и затонула. Спастись в итоге удалось лишь двоим. Остальные пятеро, в том числе и принимавшие участие в спасении терпящих бедствие, утонули.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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