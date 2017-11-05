03:10 05 ноября 2017 0

Тело последнего погибшего 1 ноября ищут 185 сотрудников МЧС Фото: официальный сайт МЧС РФ

В минувшую субботу, 4 ноября, подразделения МЧС продолжали поиски последнего, пятого погибшего на Аргазинском водохранилище в Челябинской области несколько дней назад. Для поисков использовались вертолет, беспилотные летательные аппараты, гидролокаторы.

«Силами пяти водолазных групп, сотрудников федеральной противопожарной службы, военнослужащих Уральского учебного спасательного центра МЧС России при активной поддержке сотрудников областной службы спасения, полиции и волонтеров обследована акватория, водная гладь и береговая линия на площади более 20 квадратных километров», — говорится в официальном сообщении МЧС РФ о ходе поисковой операции.

Для проведения поисковых работ задействовано 185 человек, 37 единиц техники, а также 9 плавсредств.

Как ранее писало «URA.RU», ЧП произошло 1 ноября. Пятеро туристов поминали своих погибших некогда знакомых, для чего вышли на водохранилище на лодке. Из пяти человек только двое были одеты в спасательные жилеты. Когда лодка перевернулась, на помощь терпящим бедствие направились двое рыбачивших неподалеку мужчин. Они сумели принять на борт всех находившихся в воде, однако по пути к берегу их лодка также не выдержала перегруза и затонула. Спастись в итоге удалось лишь двоим. Остальные пятеро, в том числе и принимавшие участие в спасении терпящих бедствие, утонули.