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24 ноября 2017
17:32  24 ноября 2017 0

Менеджер «Магнита» на Урале заставил сотрудников клясться на верность начальству

Клипарт new. Нижневартовск., магнит, гепермаркет
Клятва на верность начальству временно отмененаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Топ-менеджер торговой сети «Магнит» в Нижнем Тагиле написал для сотрудников клятву на верность, которую они должны приносить начальству. Такую инициативу провяил замглавы отдела продаж Александр Березин, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, Березин не согласовывал свою идею с начальством, полагая, что это и так оценят, да еще и похвалят. Однако у начальства это вызвало обратную реакцию, когда кто-то из продавцов сообщил об этой странной идее. В последний момент акция Березина была сорвана.

Mash приводит правила жизни Александра Березина:

— Колбаса не просрочена, пока у нее нет ручек;

— Йогурт с плесенью — био-йогурт;

— Био-йогурт с плесенью — готовый кассир;

— Между собакой и коровой — пара строк в ДНК;

— Хороший грузчик легко заменит кассира, а на крайняк и говядину в мясном.

Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарий в «Магните», но это оказалось невозможным — по указанному на сайте сети номеру работает только автоинформатор.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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