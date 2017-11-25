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Главные новости Пермского края
00:16  25 ноября 2017 0

В Бурятии задержали преступника, соблазнявшего жертв песнями Королевой

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, полиция, заключенный, наручники
«Маньяка с микрофоном» в ближайшем будущем этапируют в ПермьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По подозрению в совершении нескольких особо тяжких преступлений в Бурятии задержан ранее судимый местный житель. Мужчина находился в федеральном розыске после нескольких грабежей и убийства, совершенных им в Перми.

Как сообщает портал PermNews, задержанный, 29-летний Александр Третьяков — тот самый «маньяк с микрофоном», ограбивший трех пермячек и убивший еще одного мужчину.

«В ночь на 24 ноября местные сотрудники полиции задержали разыскиваемого, — приводит „АиФ-Прикамье“ сообщение замруководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Андрея Безматерных. — Сейчас он изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения и этапируют в Пермь».

Напомним, Третьякова подозревают в том, что он знакомился с жертвами в барах и клубах, очаровывал новых знакомых и напрашивался к ним домой, после чего совершал нападения и грабил. Как ранее писало «URA.RU», отличительной особенностью всех нападений стало то, что подозреваемый повсюду носил с собой микрофон. Потерпевшим он пел песни из репертуара Наташи Королевой.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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