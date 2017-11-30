14:17 30 ноября 2017 0

Певица надеется, что в будущем ее песни будут направлять людей в мирное русло ФОТО: Wikipedia.org

Певица Наташа Королева заявила, что очень расстроилась из-за новости о маньяке из Прикамья, который заманивал жертв с помощью ее песен. Звезда эстрады призналась, что знает, как ее творчество помогло убийце в обольщении женщин.

«Тактика маньяка лично мне ясна. Он воздействовал психологически, так как мои песни позитивно влияют на людей. Те расслабляются и теряют бдительность. Этим мужчина и воспользовался! Надеюсь, больше подобного не повторится», — цитирует певицу «Собеседник».

Ранее «URA.RU» сообщало о задержании маньяка из Перми. 29-летний Александр Третьяков знакомился в барах с девушками, демонстрируя идеальное знание репертуара Королевой и отменный музыкальный слух. В заведениях мужчина всегда брал микрофон, ставший его фирменной фишкой. В общей сложности маньяк ограбил трех женщин и убил одного мужчину. Третьяков уже признался в совершенных преступлениях, сейчас он дает признательные показания.