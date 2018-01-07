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07 января 2018
07:31  07 января 2018 1

«Сумятица вместо стратегии». Пушков проехался по внешней политике Трампа

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Российский сенатор считает, что США провалили переговоры по всем направлениямФото: duma.gov.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал внешнеполитический курс администрации президента США Дональда Трампа. По мнению сенатора, в действиях Белого дома отсутствует четкая стратегия.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженнность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в Совете безопасности ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Дональд Трамп назвал себя «стабильно гениальным человеком». По мнению президента США, на протяжении всей жизни основными его качествами были психическая устойчивость и ум, позволившие ему добиться успеха в бизнесе и политике.

Сергей Макеев
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