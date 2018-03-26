Росстат подсчитал среднюю зарплату госслужащих в 2017 году. Их среднемесячный доход оказался ниже рынка. По данным ведомства, зарплата чиновников в прошлом году в регионах составила 45 тысяч 800 рублей.
В территориальных органах федеральных ведомств доход чиновника равнялся 41 тысяче 300 рублям, в госорганах субъектов РФ — 56 тысячам 400 рублям, муниципальные чиновники зарабатывали в месяц в среднем 39 тысяч рублей. В целом в российской экономике средний заработок гражданских служащих составил 44 тысячи 900 рублей, пишет «Коммерсант».
Причем, заработки региональных чиновников за год росли медленнее федеральных — 1,8% против 2,7%. Муниципальные чиновники стали получать больше на 3,3%. В целом по рынку зарплаты в 2017 году прирост составил 7,7%. Самые высокие зарплаты среди чиновников зафиксированы в ЯНАО, там госслужащие получали 184 тысячи рублей. Самые низкие доходы чиновников в Ингушетии — 25 тысяч 500 рублей. В Москве зарплата гражданских служащих составила 90 тысяч рублей в месяц.
Ранее Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в феврале 2018 года. По подсчетам ведомства, зарплаты за месяц выросли на 4,4%. В основном, положительная динамика произошла из-за повышения зарплат бюджетников.