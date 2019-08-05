В Сети продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

В сеть утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Базу данных 70 тысяч клиентов Бинбанка (был присоединен к «Открытию» в рамках санации — прим.ред.) выложили в Сети для продажи. Как считают эксперты, в этом есть вина Банка России, который еще на этапе введения временной администрации не удосужился проверить информационную безопасность кредитной организации.

За каждую строку из списка продавцы просят по пять рублей. За это перекупщики могут получить доступ к фамилии и имени клиента, выяснить паспортные данные и место жительства. Как пояснил « Коммерсанту » основатель DeviceLock Ашот Оганесян, продаваемая база состоит из клиентов, которые в свое время подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. По его данным, на днях базу продали в «эксклюзивно в одни руки», однако сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что около сотни бывших клиентов Бинбанка лишились своих средств и написали заявление. Сумма кражи со счетов составляет от трех до ста тысяч рублей. Между тем в «Открытии» подчеркнули, что «все проблемы с базой давно решены». По их данным, по стране не более десятка пострадавших, трети их них банк уже вернул похищенное.

Эксперты указывают, что проблема кроется в невнимании регулятора к информационной безопасности санируемых банков. Они указывают, что чем качественнее будет проведена санация и аудит информбезопасности в банке, тем лучше будут защищены данные клиентов. С 2017 по 2018 год Бинбанк находился на санации у ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. Затем регулятор объединил банк с «ФК Открытие».