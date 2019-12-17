Убийцу Круга ждет суд присяжных за преступление в ямальской колонии

Соучастника убийства известного российского шансонье Михаила Круга Александра Агеева будут судить за истязания заключенного в колонии в ЯНАО. Агеев и двое других обвиняемых попросили об участии в процессе присяжных окружной суд, а оттуда запрос был передан в Конституционный суд РФ.
Из определения Конституционного суда РФ следует, что присяжных к рассмотрению дела об истязаниях и убийстве в колонии привлечь можно. «Данные о факте судимости могут быть доведены до сведения коллегии присяжных заседателей, если эти сведения входят в предмет доказывания по уголовному делу», — приводит ТАСС выдержку из документа.
По данным следствия, Агеев и двое других пожизненно осужденных по фамилиям Воеводин и Нестеренко, находясь в колонии, убили одного из заключенных. Еще шестеро осужденных подвергались истязаниям и побоям.
Агеев входил в преступную группировку «Тверские волки», члены которой убили Круга в 2002 году. Ограбление дома певца было спланировано после того, как артист отказался платить деньги за покровительство и защиту главарю банды Александру Костенко.
Вместе с другими членами банды Агеев проник в дом Круга, однако хозяин неожиданно вернулся. Один из бандитов застрелил певца, однако позже и сам был убит в ссоре с Александром Осиповым, который сейчас также отбывает пожизненный срок.