Названы регионы с худшими и лучшими дорогами в России. В список попал уральский регион

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
ХМАО занял второе место по количеству хороших дорог после Москвы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самая плохая ситуация с дорогами в России наблюдается в республике Марий Эл, а также в Саратовской и Магаданской областях. Об этом сообщили в Росстате.

«Наименьшее число дорог, соответствующих требованиям, отмечается в Республике Марий Эл (5,7%), Магаданской (7,8%) и Саратовской (13,3%)», — пишет News.ru со ссылкой на данные ведомства за 2019 год. В пятерку аутсайдеров попали также Калмыкия (16,2%) и Архангельская область (16,9%).

Больше всего качественных дорог оказалось в Москве (97%). На втором месте расположился ХМАО (84,9%), на третьем — Ставропольский край (74,6%). В пятерку лучших также вошли Ингушетия (71,3%) и Краснодарский край (70,1%).

В среднем по России нормам соответствуют меньше половины дорог — 44,2%. При этом за последние годы этот показатель практически не изменился — в 2014 году он составлял 37,1%, в 2018-м — 42,4%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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