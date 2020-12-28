Крупнейший аэропорт ЯНАО парализован из-за мороза

Рейсы из Нового Уренгоя задержали из-за сильного холода Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя из-за сильнейшего мороза задерживаются рейсы. Согласно данным онлайн-табло, перенесены вылеты в Челябинск, Пермь и Самару. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что на сутки отложены и вертолетные рейсы.

«На данный момент задерживается вертолетный рейс в Антипаюту — перенесен с сегодня на завтра», — рассказала официальный представитель аэропорта Анастасия Нестерова. По ее словам, на данный момент в Новом Уренгое потеплело до -30 градусов, поэтому самолеты в ближайшее время смогут вылететь. На 29 декабря перенесены рейсы UVT Aero в Бугульму, Самару, Челябинск и Пермь. Они ждали отправки с прошлой недели.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в новогодние праздники хаб продолжит работу. С 28 декабря по 10 января воздушная гавань планирует обслужить 350 рейсов. Вылетов не будет 1 января — это нерабочий день в аэропорту Нового Уренгоя.

По данным портала Gismeteo, сейчас в Новом Уренгое температура воздуха -31 градус, ветер до 15 метров в секунду. Ранним утром термометр показывал -42 градуса. Неблагоприятная погода установилась и в западной части ЯНАО: в Салехарде и Лабытнанги -33 градуса, идет снег. Из-за этого власти на несколько часов закрыли ледовую переправу через Обь.