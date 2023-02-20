Спикер Тюменской облдумы поедет на послание Путина в Москву

20 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в обращении даст оценку СВО и международной ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов лично будет присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. «Спикер регионального парламента примет участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Как правило, после задач, поставленных президентом, органы государственной власти субъектов РФ принимают планы по реализации этого программного документа в регионах. Не станет исключением и Тюменская область», — сообщили в облдуме. Послание президента России Федеральному Собранию состоится 21 февраля с 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства в обращении даст оценку СВО и международной ситуации.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов лично будет присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. «Спикер регионального парламента примет участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Как правило, после задач, поставленных президентом, органы государственной власти субъектов РФ принимают планы по реализации этого программного документа в регионах. Не станет исключением и Тюменская область», — сообщили в облдуме. Послание президента России Федеральному Собранию состоится 21 февраля с 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства в обращении даст оценку СВО и международной ситуации.