Спикер Тюменской облдумы поедет на послание Путина в Москву

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов лично будет присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Спикер регионального парламента примет участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Как правило, после задач, поставленных президентом, органы государственной власти субъектов РФ принимают планы по реализации этого программного документа в регионах. Не станет исключением и Тюменская область», — сообщили в облдуме.
Послание президента России Федеральному Собранию состоится 21 февраля с 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства в обращении даст оценку СВО и международной ситуации.
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