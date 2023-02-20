Спикер Тюменской облдумы поедет на послание Путина в Москву

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин в обращении даст оценку СВО и международной ситуации Фото:

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов лично будет присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Спикер регионального парламента примет участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Как правило, после задач, поставленных президентом, органы государственной власти субъектов РФ принимают планы по реализации этого программного документа в регионах. Не станет исключением и Тюменская область», — сообщили в облдуме.

Послание президента России Федеральному Собранию состоится 21 февраля с 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства в обращении даст оценку СВО и международной ситуации.

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов лично будет присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. «Спикер регионального парламента примет участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Как правило, после задач, поставленных президентом, органы государственной власти субъектов РФ принимают планы по реализации этого программного документа в регионах. Не станет исключением и Тюменская область», — сообщили в облдуме. Послание президента России Федеральному Собранию состоится 21 февраля с 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства в обращении даст оценку СВО и международной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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