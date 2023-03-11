ВСУ оставляют на улицах Артемовска американские мины

11 марта 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что украинская армия закладывает американские мины в Бахмуте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минеры ВСУ закладывают в Бахмуте (Артемовске) мины американского производства. Об этом рассказали бойцы ЧВК «Вагнер». «При зачистке данного участка была обнаружена американская мина противника „Клэймор“, это аналог нашей МОН-50», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» журналисту РИА Новости. Он отметил, что на этом участке военным было сложнее всего из-за эффективной работы украинских минеров. В зоне специальной военной операции особенно напряженная обстановка наблюдается в Бахмуте. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт взят в полукольцо, боевые действия ведутся в центральных районах, передает Nation News. Ранее сообщалось, что украинские военные готовы оставить населенный пункт, передает «Ридус».

Минеры ВСУ закладывают в Бахмуте (Артемовске) мины американского производства. Об этом рассказали бойцы ЧВК «Вагнер». «При зачистке данного участка была обнаружена американская мина противника „Клэймор“, это аналог нашей МОН-50», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» журналисту РИА Новости. Он отметил, что на этом участке военным было сложнее всего из-за эффективной работы украинских минеров. В зоне специальной военной операции особенно напряженная обстановка наблюдается в Бахмуте. Российские военные контролируют более половины города, населенный пункт взят в полукольцо, боевые действия ведутся в центральных районах, передает Nation News. Ранее сообщалось, что украинские военные готовы оставить населенный пункт, передает «Ридус».