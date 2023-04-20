Российские военные уничтожили штаб группировки ВСУ «Бахмут»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут пресечены российской артиллерией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе населенного пункта Константиновка российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские штурмовые отряды активно уничтожают противника в западной части Артемовска. Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут (Артемовск) пресечены подразделениями ВДВ и артиллерией. Успешно отбиты контратаки ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

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В районе населенного пункта Константиновка российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские штурмовые отряды активно уничтожают противника в западной части Артемовска. Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут (Артемовск) пресечены подразделениями ВДВ и артиллерией. Успешно отбиты контратаки ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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