Российские военные уничтожили штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут пресечены российской артиллерией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе населенного пункта Константиновка российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, российские штурмовые отряды активно уничтожают противника в западной части Артемовска. Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут (Артемовск) пресечены подразделениями ВДВ и артиллерией. Успешно отбиты контратаки ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!