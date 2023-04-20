Российские военные уничтожили штаб группировки ВСУ «Бахмут»

20 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут пресечены российской артиллерией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе населенного пункта Константиновка российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские штурмовые отряды активно уничтожают противника в западной части Артемовска. Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут (Артемовск) пресечены подразделениями ВДВ и артиллерией. Успешно отбиты контратаки ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Константиновка российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские штурмовые отряды активно уничтожают противника в западной части Артемовска. Попытки ВСУ перебросить резервы в Бахмут (Артемовск) пресечены подразделениями ВДВ и артиллерией. Успешно отбиты контратаки ВСУ, сообщает Минобороны РФ.