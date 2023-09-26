В Тюмени банкротят поставщика российской авиации. Скрин

Тюменские налоговики подали иск против партнера Авиалесоохраны и «АЛРОСЫ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, турбина, авиация, самолет, турбина самолета
ООО «Авиаторг» поставляло авиационные запчасти и узлы нескольким крупным заказчикам Фото:

Тюменская компания, которая занималась поставками запчастей и узлов авиадвигателей нескольким заказчикам по всей России, столкнулась с финансовыми трудностями. О том, что в адрес ООО «Авиаторг» выдвинут банкротный иск, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело №А70-20299/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Авиаторг“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано в электронной картотеке», — сообщает портал.

Сервис СБИС сообщает, что в портфеле «Авиаторга» есть отработанные контракты с объединенными авиаотрядами Нового Уренгоя и Нарьян-Мара, авиакомпаниями Алтая и Якутии, а также с авиаподразделениями компании «АЛРОСА» и Авиалесоохраной. Тюменская фирма поставляла заказчикам лопасти несущих винтов, агрегаты управления вертолетами, расходники и агрегаты наземного базирования авиации. В настоящий момент счета «Авиаторга» арестованы, компания не сдала налоговую отчетность за 2022 года, сообщает СБИС.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени началась большая чистка бизнеса от должников. Местные фискалы за сутки подали 80 исков о банкротстве микропредприятий региона.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская компания, которая занималась поставками запчастей и узлов авиадвигателей нескольким заказчикам по всей России, столкнулась с финансовыми трудностями. О том, что в адрес ООО «Авиаторг» выдвинут банкротный иск, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20299/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Авиаторг“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано в электронной картотеке», — сообщает портал. Сервис СБИС сообщает, что в портфеле «Авиаторга» есть отработанные контракты с объединенными авиаотрядами Нового Уренгоя и Нарьян-Мара, авиакомпаниями Алтая и Якутии, а также с авиаподразделениями компании «АЛРОСА» и Авиалесоохраной. Тюменская фирма поставляла заказчикам лопасти несущих винтов, агрегаты управления вертолетами, расходники и агрегаты наземного базирования авиации. В настоящий момент счета «Авиаторга» арестованы, компания не сдала налоговую отчетность за 2022 года, сообщает СБИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени началась большая чистка бизнеса от должников. Местные фискалы за сутки подали 80 исков о банкротстве микропредприятий региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...