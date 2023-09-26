В Тюмени банкротят поставщика российской авиации. Скрин

Тюменские налоговики подали иск против партнера Авиалесоохраны и «АЛРОСЫ»

26 сентября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

ООО «Авиаторг» поставляло авиационные запчасти и узлы нескольким крупным заказчикам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменская компания, которая занималась поставками запчастей и узлов авиадвигателей нескольким заказчикам по всей России, столкнулась с финансовыми трудностями. О том, что в адрес ООО «Авиаторг» выдвинут банкротный иск, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20299/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Авиаторг“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано в электронной картотеке», — сообщает портал. Сервис СБИС сообщает, что в портфеле «Авиаторга» есть отработанные контракты с объединенными авиаотрядами Нового Уренгоя и Нарьян-Мара, авиакомпаниями Алтая и Якутии, а также с авиаподразделениями компании «АЛРОСА» и Авиалесоохраной. Тюменская фирма поставляла заказчикам лопасти несущих винтов, агрегаты управления вертолетами, расходники и агрегаты наземного базирования авиации. В настоящий момент счета «Авиаторга» арестованы, компания не сдала налоговую отчетность за 2022 года, сообщает СБИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени началась большая чистка бизнеса от должников. Местные фискалы за сутки подали 80 исков о банкротстве микропредприятий региона.

Тюменская компания, которая занималась поставками запчастей и узлов авиадвигателей нескольким заказчикам по всей России, столкнулась с финансовыми трудностями. О том, что в адрес ООО «Авиаторг» выдвинут банкротный иск, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20299/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Авиаторг“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано в электронной картотеке», — сообщает портал. Сервис СБИС сообщает, что в портфеле «Авиаторга» есть отработанные контракты с объединенными авиаотрядами Нового Уренгоя и Нарьян-Мара, авиакомпаниями Алтая и Якутии, а также с авиаподразделениями компании «АЛРОСА» и Авиалесоохраной. Тюменская фирма поставляла заказчикам лопасти несущих винтов, агрегаты управления вертолетами, расходники и агрегаты наземного базирования авиации. В настоящий момент счета «Авиаторга» арестованы, компания не сдала налоговую отчетность за 2022 года, сообщает СБИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени началась большая чистка бизнеса от должников. Местные фискалы за сутки подали 80 исков о банкротстве микропредприятий региона.