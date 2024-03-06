СК: погибшая при теракте в Бердянске была членом избиркома

06 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

За жизнь пострадавшей из-за теракта девушки боролись врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка, погибшая в результате теракта ВСУ на выборах в Бердянске Запорожской области. Была членом местной избирательной комиссии. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по региону. «Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что в ее автомобиль была заложена бомба. В Следкоме сообщили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжаются. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во время досрочного голосования в рамках выборов президента РФ ВСУ совершили теракт в Бердянске, пишет «Ридус». Он заявил, что погибла девушка. Врачи боролись за ее жизнь, но ранения были слишком тяжелыми , уточнил Рогов, переадет Pravda.Ru.

Девушка, погибшая в результате теракта ВСУ на выборах в Бердянске Запорожской области. Была членом местной избирательной комиссии. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по региону. «Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что в ее автомобиль была заложена бомба. В Следкоме сообщили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжаются. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во время досрочного голосования в рамках выборов президента РФ ВСУ совершили теракт в Бердянске, пишет «Ридус». Он заявил, что погибла девушка. Врачи боролись за ее жизнь, но ранения были слишком тяжелыми, уточнил Рогов, переадет Pravda.Ru.