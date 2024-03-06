СК: погибшая при теракте в Бердянске была членом избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, ковид 19, скорая помошь
За жизнь пострадавшей из-за теракта девушки боролись врачи Фото:

Девушка, погибшая в результате теракта ВСУ на выборах в Бердянске Запорожской области. Была членом местной избирательной комиссии. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по региону.

«Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что в ее автомобиль была заложена бомба.

В Следкоме сообщили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжаются.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во время досрочного голосования в рамках выборов президента РФ ВСУ совершили теракт в Бердянске, пишет «Ридус». Он заявил, что погибла девушка. Врачи боролись за ее жизнь, но ранения были слишком тяжелыми, уточнил Рогов, переадет Pravda.Ru.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девушка, погибшая в результате теракта ВСУ на выборах в Бердянске Запорожской области. Была членом местной избирательной комиссии. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по региону. «Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что в ее автомобиль была заложена бомба. В Следкоме сообщили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжаются. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во время досрочного голосования в рамках выборов президента РФ ВСУ совершили теракт в Бердянске, пишет «Ридус». Он заявил, что погибла девушка. Врачи боролись за ее жизнь, но ранения были слишком тяжелыми, уточнил Рогов, переадет Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...