СК: погибшая при теракте в Бердянске была членом избиркома

Девушка, погибшая в результате теракта ВСУ на выборах в Бердянске Запорожской области. Была членом местной избирательной комиссии. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по региону.
«Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что в ее автомобиль была заложена бомба.
В Следкоме сообщили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Расследование произошедшего продолжаются.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что во время досрочного голосования в рамках выборов президента РФ ВСУ совершили теракт в Бердянске, пишет «Ридус». Он заявил, что погибла девушка. Врачи боролись за ее жизнь, но
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