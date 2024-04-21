ВС РФ освободили Богдановку в ДНР: главное об СВО к вечеру 21 апреля

21 апреля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили село Богдановка в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили село Богдановка в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 21 апреля. ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка Подразделения ВС РФ полностью освободили село Богдановка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что этот шаг открывает новые возможности для окружения Часова Яра, текущее положение позволит увеличить зону огневого контроля населенного пункта. Армия России атаковала порт в Одессе Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе. Целью стали транспортно-логистические объекты ВСУ, заявил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер. Заявления Минобороны РФ об этом не было. Зеленский признал тяжелое положение ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в тяжелом положении под Часовым Яром и Купянском. Он назвал Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР горячими точками. Украинские боевики сдаются в плен Боевики ВСУ сдаются в плен на Авдеевском направлении. «Военкоры Русской Весны» заявили, что подразделения не способны сдержать российских военных и выбирают единственный способ выживания. Украинских заключенных отправляют в подразделения ВСУ Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на херсонском направлении в украинские формирования стали поступать пополнения из заключенных. Он отметил, что они не хотят сражаться, в их планах уехать в Европу. США возобновят помощь Украине к концу следующей недели Военные поставки Украине со стороны США возобновятся со следующей недели. В них будет включены дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил глава сенатского комитета о разведке Марк Уорнер. Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр Российские войска поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Также были поражены: цех производства беспилотников и радиолокационная станция кругового обзора «Пеликан». Об этом сообщило Минобороны, передает «Пятый канал».

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Вооруженные силы России освободили село Богдановка в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 21 апреля. Подразделения ВС РФ полностью освободили село Богдановка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что этот шаг открывает новые возможности для окружения Часова Яра, текущее положение позволит увеличить зону огневого контроля населенного пункта. Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе. Целью стали транспортно-логистические объекты ВСУ, заявил глава одесской областной военной администрации Олег Кипер. Заявления Минобороны РФ об этом не было. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в тяжелом положении под Часовым Яром и Купянском. Он назвал Часов Яр и другие ключевые направления в ДНР горячими точками. Боевики ВСУ сдаются в плен на Авдеевском направлении. «Военкоры Русской Весны» заявили, что подразделения не способны сдержать российских военных и выбирают единственный способ выживания. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на херсонском направлении в украинские формирования стали поступать пополнения из заключенных. Он отметил, что они не хотят сражаться, в их планах уехать в Европу. Военные поставки Украине со стороны США возобновятся со следующей недели. В них будет включены дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил глава сенатского комитета о разведке Марк Уорнер. Российские войска поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Также были поражены: цех производства беспилотников и радиолокационная станция кругового обзора «Пеликан». Об этом сообщило Минобороны, передает «Пятый канал».