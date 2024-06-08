Заблудившиеся в свердловском лесу дети молились и потеряли счет дням

Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых на пятые сутки нашли в Свердловской области — потеряли во время своих блужданий счет дням. Ребята ходили по лесу и молились, об этом URA.RU рассказал сотрудник РМК-безопасности Виктор Крылов, который вместе с коллегами вывел детей к лагерю.
«Мы ехали на квадроциклах и увидели ребят — они шли по поляне. Были абсолютно спокойные и очень уставшие. Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся. Потом услышали наши крики, пошли на звуки и вышли прямо на дорогу, где были мы. Ребята спросили: «Заберете нас, пожалуйста, в город?». Мы сказали: «мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем», — рассказал Крылов.
У волонтеров была с собой шоколадка. Вике и Грише дали по кусочку и немного воды, укутали и повезли в лагерь. Вика была уверена, что их нашли 11 июня — в лесу ребята потеряли счет дням. «11 числа у Вики день рождения, она решила, что он уже настал. Мы ее успокоили, что нет, пока только 8 июня, и день рождения она не пропустила», — продолжил сотрудник службы безопасности РМК.
Ребята признались, что поначалу надеялись, что их найдут, а когда уверенности стало меньше, они просто ходили по лесу и молились. «Мы думали, мама вызвала все спецслужбы, СОБР на поиски нас», — передает слова детей поисковик. «Мы им ответили, что так практически и было», — добавил Крылов.
Вика и Гриша Крепп потерялись 4 июня, они приехали на свою свердловскую дачу из Тюмени, пошли на рыбалку и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и птичьими яйцами, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.
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