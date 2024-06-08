Заблудившиеся в свердловском лесу дети молились и потеряли счет дням

08 июня 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Брат и сестра думали, что пробродили по непроходимым лесам дольше, чем 5 дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых на пятые сутки нашли в Свердловской области — потеряли во время своих блужданий счет дням. Ребята ходили по лесу и молились, об этом URA.RU рассказал сотрудник РМК-безопасности Виктор Крылов, который вместе с коллегами вывел детей к лагерю. «Мы ехали на квадроциклах и увидели ребят — они шли по поляне. Были абсолютно спокойные и очень уставшие. Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся. Потом услышали наши крики, пошли на звуки и вышли прямо на дорогу, где были мы. Ребята спросили: «Заберете нас, пожалуйста, в город?». Мы сказали: «мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем», — рассказал Крылов. Новость по теме Стало известно, кто нашел пропавших тюменских детей в свердловском лесу. Фото, видео У волонтеров была с собой шоколадка. Вике и Грише дали по кусочку и немного воды, укутали и повезли в лагерь. Вика была уверена, что их нашли 11 июня — в лесу ребята потеряли счет дням. «11 числа у Вики день рождения, она решила, что он уже настал. Мы ее успокоили, что нет, пока только 8 июня, и день рождения она не пропустила», — продолжил сотрудник службы безопасности РМК. Ребята признались, что поначалу надеялись, что их найдут, а когда уверенности стало меньше, они просто ходили по лесу и молились. «Мы думали, мама вызвала все спецслужбы, СОБР на поиски нас», — передает слова детей поисковик. «Мы им ответили, что так практически и было», — добавил Крылов. Вика и Гриша Крепп потерялись 4 июня, они приехали на свою свердловскую дачу из Тюмени, пошли на рыбалку и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и птичьими яйцами, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых на пятые сутки нашли в Свердловской области — потеряли во время своих блужданий счет дням. Ребята ходили по лесу и молились, об этом URA.RU рассказал сотрудник РМК-безопасности Виктор Крылов, который вместе с коллегами вывел детей к лагерю. «Мы ехали на квадроциклах и увидели ребят — они шли по поляне. Были абсолютно спокойные и очень уставшие. Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся. Потом услышали наши крики, пошли на звуки и вышли прямо на дорогу, где были мы. Ребята спросили: «Заберете нас, пожалуйста, в город?». Мы сказали: «мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем», — рассказал Крылов. У волонтеров была с собой шоколадка. Вике и Грише дали по кусочку и немного воды, укутали и повезли в лагерь. Вика была уверена, что их нашли 11 июня — в лесу ребята потеряли счет дням. «11 числа у Вики день рождения, она решила, что он уже настал. Мы ее успокоили, что нет, пока только 8 июня, и день рождения она не пропустила», — продолжил сотрудник службы безопасности РМК. Ребята признались, что поначалу надеялись, что их найдут, а когда уверенности стало меньше, они просто ходили по лесу и молились. «Мы думали, мама вызвала все спецслужбы, СОБР на поиски нас», — передает слова детей поисковик. «Мы им ответили, что так практически и было», — добавил Крылов. Вика и Гриша Крепп потерялись 4 июня, они приехали на свою свердловскую дачу из Тюмени, пошли на рыбалку и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и птичьими яйцами, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.