Место экс-губернатора ЯНАО в Госдуме достанется политику из Югры

В случае назначения экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина полпредом президента по УрФО, его место в Госдуме получит депутат думы ХМАО и сын первого губернатора Югры Василий Филипенко. Он следовал за Кобылкиным в партийных списках — и может заменить его в федеральном парламенте, — сообщили агентству источники в политических кругах Тюменской области.
«В 2021 году Филипенко прошел в Госдуму, однако отказался от мандата и избрался в думу Югры. Вместе с ним от места в Госдуме тогда отказалась глава тюменского исполкома ЕР Шевцова, а она планирует остаться на посту депутата Тюмоблдумы», — рассказал агентству источник.
Дмитрий Кобылкин получил место в федеральном парламенте в 2021 году. Он избирался по партийному списку в региональной группе №9 от ХМАО, ЯНАО, а также Тюменской и Курганской областей. Всего по данному списку избиралось 14 человек, из которых только 5 получили мандаты.
Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин может сменить Владимира Якушева на посту полпреда президента России по УрФО. Позднее стало известно, что Владимир Якушев будет совмещать работу полпреда и врио секретаря генсовета «Единой России», а нового назначения Кобылкина не стоит ждать раньше осени 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.