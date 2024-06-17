Место экс-губернатора ЯНАО в Госдуме достанется политику из Югры

Место экс-главы Ямала Кобылкина в Госдуме достанется члену думы ХМАО Филипенко
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Депутат думы ХМАО Василий Филипенко следует за Дмитрием Кобылкиным в партийных списках "Единой России"
Депутат думы ХМАО Василий Филипенко следует за Дмитрием Кобылкиным в партийных списках "Единой России" Фото:

В случае назначения экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина полпредом президента по УрФО, его место в Госдуме получит депутат думы ХМАО и сын первого губернатора Югры Василий Филипенко. Он следовал за Кобылкиным в партийных списках — и может заменить его в федеральном парламенте, — сообщили агентству источники в политических кругах Тюменской области.

«В 2021 году Филипенко прошел в Госдуму, однако отказался от мандата и избрался в думу Югры. Вместе с ним от места в Госдуме тогда отказалась глава тюменского исполкома ЕР Шевцова, а она планирует остаться на посту депутата Тюмоблдумы», — рассказал агентству источник.

Дмитрий Кобылкин получил место в федеральном парламенте в 2021 году. Он избирался по партийному списку в региональной группе №9 от ХМАО, ЯНАО, а также Тюменской и Курганской областей. Всего по данному списку избиралось 14 человек, из которых только 5 получили мандаты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин может сменить Владимира Якушева на посту полпреда президента России по УрФО. Позднее стало известно, что Владимир Якушев будет совмещать работу полпреда и врио секретаря генсовета «Единой России», а нового назначения Кобылкина не стоит ждать раньше осени 2024 года.

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В случае назначения экс-губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина полпредом президента по УрФО, его место в Госдуме получит депутат думы ХМАО и сын первого губернатора Югры Василий Филипенко. Он следовал за Кобылкиным в партийных списках — и может заменить его в федеральном парламенте, — сообщили агентству источники в политических кругах Тюменской области. «В 2021 году Филипенко прошел в Госдуму, однако отказался от мандата и избрался в думу Югры. Вместе с ним от места в Госдуме тогда отказалась глава тюменского исполкома ЕР Шевцова, а она планирует остаться на посту депутата Тюмоблдумы», — рассказал агентству источник. Дмитрий Кобылкин получил место в федеральном парламенте в 2021 году. Он избирался по партийному списку в региональной группе №9 от ХМАО, ЯНАО, а также Тюменской и Курганской областей. Всего по данному списку избиралось 14 человек, из которых только 5 получили мандаты. Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин может сменить Владимира Якушева на посту полпреда президента России по УрФО. Позднее стало известно, что Владимир Якушев будет совмещать работу полпреда и врио секретаря генсовета «Единой России», а нового назначения Кобылкина не стоит ждать раньше осени 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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