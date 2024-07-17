Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа Гершковича

18 июля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Лавров подтвердил контакты с США по обмену Гершковича Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, у Москвы есть доказательства причастности Эвана Гершковича к шпионской деятельности. «Спецслужбы двух стран по договоренности президентов [президента России Владимира] Путина и [американского лидера Джо] Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров подчеркнул, что обсуждаемая тема чувствительна и не терпит публичности, указав на то, что американская сторона иногда делает попытки вынести ее в публичное пространство, что не способствует продуктивному решению вопроса. Он также отметил, что эти контакты не связаны с нападениями на журналистику. ФСБ задержала Гершковича в 2022 году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, у Москвы есть доказательства причастности Эвана Гершковича к шпионской деятельности. «Спецслужбы двух стран по договоренности президентов [президента России Владимира] Путина и [американского лидера Джо] Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров подчеркнул, что обсуждаемая тема чувствительна и не терпит публичности, указав на то, что американская сторона иногда делает попытки вынести ее в публичное пространство, что не способствует продуктивному решению вопроса. Он также отметил, что эти контакты не связаны с нападениями на журналистику. ФСБ задержала Гершковича в 2022 году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.