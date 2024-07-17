17 июля 2024

Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа Гершковича

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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров подтвердил контакты с США по обмену Гершковича Фото:

Российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, у Москвы есть доказательства причастности Эвана Гершковича к шпионской деятельности.

«Спецслужбы двух стран по договоренности президентов [президента России Владимира] Путина и [американского лидера Джо] Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Лавров подчеркнул, что обсуждаемая тема чувствительна и не терпит публичности, указав на то, что американская сторона иногда делает попытки вынести ее в публичное пространство, что не способствует продуктивному решению вопроса. Он также отметил, что эти контакты не связаны с нападениями на журналистику.

ФСБ задержала Гершковича в 2022 году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.

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Российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, у Москвы есть доказательства причастности Эвана Гершковича к шпионской деятельности. «Спецслужбы двух стран по договоренности президентов [президента России Владимира] Путина и [американского лидера Джо] Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США. Лавров подчеркнул, что обсуждаемая тема чувствительна и не терпит публичности, указав на то, что американская сторона иногда делает попытки вынести ее в публичное пространство, что не способствует продуктивному решению вопроса. Он также отметил, что эти контакты не связаны с нападениями на журналистику. ФСБ задержала Гершковича в 2022 году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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