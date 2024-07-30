Всемирные Игры Дружбы перенесут на 2025 год

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Всемирные Игры Дружбы отложили на 2025 год
Всемирные Игры Дружбы отложили на 2025 год Фото:

Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные Игры Дружбы на 2025 год. Об этом рассказали организаторы соревнований.

«IFA выступила с инициативой о переносе Всемирных Игр Дружбы на 2025 год», — говорится на официальном сайте соревнований. Там добавили, что перенос игр обусловлен недостатком времени для восстановления ведущих атлетов перед крупнейшими международными турнирами летом 2024 года.

Это решение позволит привлечь больше участников и расширить программу Всемирных Игр Дружбы, добавив культурные и развлекательные мероприятия. В случае согласия правительства России оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы разработает новые даты турнира, заключили организаторы.

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Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные Игры Дружбы на 2025 год. Об этом рассказали организаторы соревнований. «IFA выступила с инициативой о переносе Всемирных Игр Дружбы на 2025 год», — говорится на официальном сайте соревнований. Там добавили, что перенос игр обусловлен недостатком времени для восстановления ведущих атлетов перед крупнейшими международными турнирами летом 2024 года. Это решение позволит привлечь больше участников и расширить программу Всемирных Игр Дружбы, добавив культурные и развлекательные мероприятия. В случае согласия правительства России оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы разработает новые даты турнира, заключили организаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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