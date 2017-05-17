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17 мая 2017
18:12  17 мая 2017 0

Родные тюменского блогера Кунгурова заявили, что ФСИН нарушает его права

Вопреки решению Верховного суда РФ Алексей Кунгуров до сих пор находится в СИЗОФОТО: соцсети

Осужденный за оправдание терроризма тюменский блогер Алексей Кунгуров более двух месяцев остается в СИЗО, несмотря на решение Верховного суда РФ. Заявление о нарушении его прав со стороны ФСИН, написанное его женой, появилось на странице Кунгурова в «Живом журнале».

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» супруга осужденного блогера Асия Байшихина, она была вынуждена опубликовать заявление в Сети в связи с тем, что уже почти два месяца приговор, вынесенный Алексею Кунгурову, не исполняется.

«Приговором Приволжского окружного военного суда от 20 декабря 2016 года Кунгурова признали виновным и приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу 28 марта 2017 года, после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ. Несмотря на это, осужденный до сих пор находится в СИЗО №1 Тюмени», — пишет Асия в заявлении.

В письме она также указывает на усиленные меры содержания Кунгурова и психологическое давление, которое оказывают сотрудники СИЗО на заключенного.

По словам адвоката Кунгурова Александра Зырянова, он направил в Тюменскую областную прокуратуру жалобу на несвоевременность исполнения приговора и задержку документов. «Нам ничего не объясняют, — пояснил Зырянов. — Где документы — неизвестно. Решение суда не исполняется».

В пресс-службе Федеральной службе исполнения наказаний оперативно комментарий получить не удалось. В ведомство направлен письменный запрос с просьбой прояснить ситуацию с исполнением решения Верховного суда в отношении Алексея Кунгурова.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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