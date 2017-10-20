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20 октября 2017
19 октября 2017
08:49  20 октября 2017 0

Чудновец призналась, что возглавит избирательный штаб Собчак

Митинг Евгении Чудновец в Кургане, чудновец евгения, митинг против беззакония
Евгения Чудновец хотела стать губернатором Свердловской областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Евгения Чудновец, сотрудница детского сада, осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком, заявила, что хочет возглавить избирательный штаб Ксении Собчак. В этом Чудновец призналась «URA.RU».

«У меня есть искреннее желание поддерживать Ксению и это не только потому что она поддерживала меня когда я была в тюрьме, но и потому что восхищаюсь ею как личностью. Написала ей в Инстаграмме что журналисты видят во мне руководителя её штаба в Екатеринбурге, что я сама не против его возглавить, только опыта у меня нет. А вообще мне не принципиально что-либо возглавлять. Всегда поддерживала Ксению и буду поддерживать».

Сотрудница детского сада из Катайска Евгения Чудновец ранее была осуждена за репост видео с обнаженным восьмилетним мальчиком, а затем оправдана Верховным судом. После освобождения Евгения занялась правозащитной деятельностью. В мае этого года уроженка Екатеринбурга заявила о планах баллотироваться в губернаторы Среднего Урала. Евгения опубликовала в Facebook пост со словами: «Кто губернатор? Я губернатор!)))».

Телеведущая Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом она написала 18 октября в газете «Ведомости».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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