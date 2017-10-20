08:49 20 октября 2017 0

Евгения Чудновец хотела стать губернатором Свердловской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгения Чудновец, сотрудница детского сада, осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком, заявила, что хочет возглавить избирательный штаб Ксении Собчак. В этом Чудновец призналась «URA.RU».

«У меня есть искреннее желание поддерживать Ксению и это не только потому что она поддерживала меня когда я была в тюрьме, но и потому что восхищаюсь ею как личностью. Написала ей в Инстаграмме что журналисты видят во мне руководителя её штаба в Екатеринбурге, что я сама не против его возглавить, только опыта у меня нет. А вообще мне не принципиально что-либо возглавлять. Всегда поддерживала Ксению и буду поддерживать».

Сотрудница детского сада из Катайска Евгения Чудновец ранее была осуждена за репост видео с обнаженным восьмилетним мальчиком, а затем оправдана Верховным судом. После освобождения Евгения занялась правозащитной деятельностью. В мае этого года уроженка Екатеринбурга заявила о планах баллотироваться в губернаторы Среднего Урала. Евгения опубликовала в Facebook пост со словами: «Кто губернатор? Я губернатор!)))».

Телеведущая Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом она написала 18 октября в газете «Ведомости».