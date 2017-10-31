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31 октября 2017
16:31  31 октября 2017 3

Кого из уралочек выдвинуть в президенты России? Голосование «URA.RU»

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, ольшанников антон, собчак ксения
Выдвинувшейся в президенты России Ксении Собчак (на фото — слева) наверняка понравится дебатировать с женщинойФото: Александр Мамаев © URA.RU

За последние несколько дней мы получили сразу плеяду новых кандидатов в президенты России. Ксения Собчак, Екатерина Гордон, даже Анфиса Чехова заявила, что не прочь баллотироваться, если ее поддержат.

«URA.RU» исключительно за такие инициативы. Выборы без красивых женщин — бюллетени на ветер. Предлагаем вам вместе выбрать, кто еще может пойти на выборы из уральских женщин. Список подходящих кандидаток в президенты мы уже приготовили, осталось только проголосовать.

Как и положено на честных открытых выборах, вот информация о всех кандидатах:

Ирина Богинская

Замглавы администрации Тюмени, супруг — руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Михаил Богинский

Юлия Васильева

Журналистка, Курган. Главный редактор портала «Очевидец Медиа»

Алена Водонаева

Модель, телеведущая, певица, родилась в Тюмени. Стала известной благодаря телепроекту «Дом-2», как одна из самых скандальных участниц

Валентина Гофенберг

Екатеринбург. Пиарщица, автор телеграм-канала «Ой, всё»

Наталья Краснова

Челябинск. Бывшая участница команды КВН, юмористических шоу «Камеди Баттл» и «Стендап»

Лариса Невидайло

Самая известная тюменская бизнес-вумен, создатель известной ресторанной сети «Максим». В 2013 году была назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области

Жанна Синдянкина

Зампрокурора Копейска, Челябинская область. В Интернете ее прозвали челябинским прокурором-няшкой

Эльмира Туканова

Директор Центра развития туризма Свердловской области

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