Кого из уралочек выдвинуть в президенты России? Голосование «URA.RU»

За последние несколько дней мы получили сразу плеяду новых кандидатов в президенты России. Ксения Собчак, Екатерина Гордон, даже Анфиса Чехова заявила, что не прочь баллотироваться, если ее поддержат.
«URA.RU» исключительно за такие инициативы. Выборы без красивых женщин — бюллетени на ветер. Предлагаем вам вместе выбрать, кто еще может пойти на выборы из уральских женщин. Список подходящих кандидаток в президенты мы уже приготовили, осталось только проголосовать.
Как и положено на честных открытых выборах, вот информация о всех кандидатах:
Ирина Богинская
Замглавы администрации Тюмени, супруг — руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Михаил Богинский
Юлия Васильева
Журналистка, Курган. Главный редактор портала «Очевидец Медиа»
Алена Водонаева
Модель, телеведущая, певица, родилась в Тюмени. Стала известной благодаря телепроекту «Дом-2», как одна из самых скандальных участниц
Валентина Гофенберг
Екатеринбург. Пиарщица, автор телеграм-канала «Ой, всё»
Наталья Краснова
Челябинск. Бывшая участница команды КВН, юмористических шоу «Камеди Баттл» и «Стендап»
Лариса Невидайло
Самая известная тюменская бизнес-вумен, создатель известной ресторанной сети «Максим». В 2013 году была назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области
Жанна Синдянкина
Зампрокурора Копейска, Челябинская область. В Интернете ее прозвали челябинским прокурором-няшкой
Эльмира Туканова
Директор Центра развития туризма Свердловской области