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16 января 2018
13:10  16 января 2018 0

«Что плохого, если наши отельеры заработают». Свердловский губернатор высказался о ценах в гостиницах на ЧМ-2018

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , куйвашев евгений
Куйвашев: за адекватностью цен будут следить антимонопольщикиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Во время пресс-конференции 16 января глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил, как будет реагировать на владельцев гостиниц, пытающихся завышать цены в дни игр чемпионата мира по футболу — 2018. Глава области пообещал взять на заметку бизнесменов, которые попытаются воспользоваться ситуацией.

«Что плохого, если наши отельеры и их компании заработают денег, потом заплатят налоги? Безусловно, цены должны быть адекватными. Так или иначе, количество гостиниц, появившихся в Екатеринбурге и в радиусе 100 км вокруг города, просто не позволит сделать огромный скачок в стоимости. Есть контролирующие и антимонопольные органы: и РПН, и ФАС будут следить, чтобы цены не были спекулятивными, не было сговора и нарушения законодательства. А с отельеров в первую очередь надо требовать соблюдения услуг. А тех, кто будет баловаться, возьмем на заметку», — сказал Евгений Куйвашев.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что владельцы гостиниц, желая заработать в дни ЧМ-2018, планируют заняться банальной спекуляцией. За два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим в Екатеринбург на чемпионат мира — 2018, придется выложить в среднем от 10 до 69 тысяч рублей. Самый дорогой номер на сегодняшний день обойдется футбольным фанатам в 123 тысячи рублей на двоих.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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